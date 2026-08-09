Garjak u znaku sporta: Održan prvi Vrlički akvatlon

Gradska plaža Garjak danas je bila mjesto susreta sporta, druženja i dobre atmosfere. U nedjelju, 9. kolovoza, održan je prvi Vrlički akvatlon, novo sportsko događanje koje je spojilo dvije atraktivne discipline – plivanje i trčanje.

Premijerno izdanje akvatlona održano je u suradnji s Triatlon klubom Split, koji je svojim iskustvom i stručnim znanjem dao značajan doprinos organizaciji i provedbi natjecanja.

Sudionici su imali priliku pokazati svoje sportske vještine, ali i uživati u jedinstvenom ambijentu Gradske plaže Garjak i prirodnim ljepotama Vrličkog kraja. Organizatori ističu kako je cilj ovog događanja stvaranje nove sportske tradicije koja će okupljati natjecatelje, rekreativce i ljubitelje aktivnog načina života. Osim promocije sporta i zdravog životnog stila, Vrlički akvatlon ima i važnu turističku ulogu jer kroz atraktivno sportsko događanje predstavlja Vrliku i Garjak kao destinaciju idealnu za boravak u prirodi i aktivni turizam.

Prvo izdanje donijelo je upravo ono što se od jednog ovakvog događanja očekuje – natjecateljski duh, sportsko nadmetanje, ali i zajedništvo i druženje izvan samog natjecateljskog dijela.

Veliku zahvalnost organizatori upućuju Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije na pruženoj podršci i prepoznavanju značaja razvoja sportskih i turističkih sadržaja, kao i Gradu Vrlici, koji je podržao održavanje ovog događanja i njegovo pozicioniranje na sportskoj i turističkoj karti.

Zahvala ide i Triatlon klubu Split na odličnoj suradnji i profesionalnom doprinosu organizaciji, kao i svim natjecateljima, volonterima i suradnicima koji su sudjelovali u realizaciji prvog Vrličkog akvatlona.

Garjak je tako dobio još jedan sadržaj koji povezuje sport, prirodu i turizam, a prvi Vrlički akvatlon pokazao je da Vrlika ima odlične potencijale za razvoj sportskih događanja na otvorenom. Sudeći prema prvom izdanju, ova bi priča mogla postati lijepa tradicija koja će se nastaviti i narednih godina.