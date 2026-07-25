Garcijin potez oduševio Europu: Jedan podatak otkriva koliko je poseban Hajdukov trijumf protiv Pafosa

Hajduk je pred domaćim navijačima na Poljudu pobijedio Pafos (2-0) u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige te s prednosti očekuje uzvratni susret na Cipru. Međutim, trener Gonzalo Garcia napravio je nešto što je malo tko uspio u Europi.

Naime, na dan kada je Hajduk igrao protiv Pafosa, sveukupno 18 momčadi igralo je prvu utakmicu drugog pretkola Europe, a splitska momčad posebno se istaknula po jednom podatku. Početna postava Hajduka bila je prosječno stara samo 24,3 godine te je samo moldavski Šerif na terenu imao mlađu momčad, piše 24sata.

Prvih 11 Šerifa imalo je prosjek godina nešto manje, točnije 23,5 godina, ali je kod kuće doživjela težak poraz od Maccabija iz Tel Aviva 5-0.

Zanimljivo, protivnici Splićana bili su najstarija momčad te večeri s prosjekom godina od 28,9 godina, odnosno kada se izračuna razlika između dvije protivničke momčadi, ona iznosi 4,6 godina po igraču.

Hajduk je u prvoj utakmici do važne pobjede došao golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka, a uzvratni susret na Cipru na rasporedu je u četvrtak 30. srpnja od 20 sati.