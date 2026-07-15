Garcia upozorio pred uzvrat sa Žilinom: "Čeka nas teška druga utakmica"

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 20.30 sati gostuju kod slovačke Žiline u uzvratnoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s dva pogotka prednosti nakon što su u prvom susretu na Poljudu slavili rezultatom 2:0. Mrežu Žiline tada su zatresli Roko Brajković i Dalisson.

Pobjednika čeka ciparski Pafos

Klub koji izbori prolazak u sljedeću kvalifikacijsku rundu Europske lige igrat će protiv ciparskog Pafosa.

Poražena momčad europski će put nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje će je čekati poljske Katowice. Uzvratni susret na konferenciji za medije najavili su trener Hajduka Gonzalo Garcia i strijelac iz prve utakmice Roko Brajković. Zanimljivo je kako konferenciji nije prisustvovao nijedan novinar.

Garcia je upozorio kako njegova momčad ne smije razmišljati o prednosti stečenoj na Poljudu.

"Čeka nas teška druga utakmica. Odigrali smo dobro u prvom susretu i ideja je ponoviti takvu utakmicu. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar duh. Milijun stvari može se dogoditi u 90 minuta i moramo igrati kao da je rezultat 0:0", poručio je trener Bijelih.

Garcia nije otkrio sastav

Na pitanje planira li promjene u početnoj postavi, Garcia nije želio otkrivati detalje. "Nikada ne pričam o tome. Znamo mnogo toga o Žilini, a dodatno smo ih upoznali u posljednjoj utakmici", zaključio je Garcia.