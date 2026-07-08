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Garcia o Livaji, Žilini i ambicijama Hajduka: "Borimo se za pobjedu u svakoj utakmici"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv MŠK Žilina

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

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Igra li Livaja? Što je s njim?

  • Vratio se u Klub, sve je riješeno. Ne otkrivam sastav nikada, pa tako ni sada.

Možemo li očekivati bržeg i boljeg Hajduka?

  • Imamo nove igrače, mislim da igrači treniraju bolje nego prethodne pripreme, sve je dobro, kemija je u Klubu dobra, dobra je atmosfera.

Jeste li Vi dali zeleno svjetlo za nove igrače?

  • Komunicirali smo to međusobno.

Hoće li Hajduk biti prvak?

  • Borit ćemo se kako bismo pobijedili svaku utakmicu, moramo razvijati momčad, mentalitet i sve ostalo pa ćemo vidjeti.

Što nam možete reći o Žilini?

  • Jaka su momčad, fizički dobra, pritišću jako, imaju mlade talentirane igrače. Bit će izazovna igra za sve.

Igra se i drugo poluvrijeme u Žilini…

  • Naravno, puno je minuta u igri. Što se god dogodi sutra, neće biti kraj priče.

Mogu li novi igrači zamijeniti one koji su otišli?

  • Cijena nekoga ne određuje uvijek je li netko kvalitetan ili ne. Momci su jako pozitivni i dobro su raspoloženi. Žele dati doprinos Hajduku koliko god mogu, pomažu si međusobno.

Ne znamo gdje je Sigur igrao, a sada je takav problem s Hodakom…

  • Sigur je više bio vezni igrač nego branič, a Hodaka više vidim u obrani.

Je li opasno biti trener u ovakvoj utakmici na Poljudu?

  • Ja sam tu da radim svoj posao što god bolje mogu, neke mi se stvari mogu dogoditi bilo kada.

Mislite li da Hajduk može igrati s više intenziteta?

  • Mislim da da, ali ako svi ne rade jednako dobro, to se da primijetiti. De Moral nije u toliko dobroj formi, no vidjet ćemo kako će to napredovati, Sigur je bio na SP-u, no sve u svemu, zadovoljan sam svime. Donijeli su svježinu u svlačionicu.

Šarlija i Krovinović nisu više s momčadi, kako ćete ih zamijeniti?

  • Šarlija je za mene bio jako važan, Krovinović je igrao puno, bio je važan igrač u nekim situacijama, ali treba nam nove energije, ne možemo biti limitirani i ovu sezonu.

Što kažete na odlazak Zlatka Dalića iz reprezentacije?

  • Bio je najuspješniji izbornik, poštujem ga kao trenera, bio je jako skroman, pripremao je momčad na jako dobar način, bili su uigrani i mislim da je on jako dobar primjer kako momčad slijedi trenera. Bio je ponizan i normalan u isto vrijeme.

Kakva je situacija sa Žaperom i Karačićem?

  • Oni i dalje treniraju, prijelazni je rok još uvijek otvoren…

Kakvu utakmicu očekujete?

  • Ne znate što očekivati od takvih momčadi, drugačije igraju, ali žele sigurno zabiti gol i pobijediti.

Koga vidite kao osvajača SP-a?

  • Teško je to reći, jako je nepredvidljivo, neke manje momčadi pobjeđuju jake, no mislim da su Francuska i Španjolska u prednosti.
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