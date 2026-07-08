Garcia o Livaji, Žilini i ambicijama Hajduka: "Borimo se za pobjedu u svakoj utakmici"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.
Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.
Igra li Livaja? Što je s njim?
- Vratio se u Klub, sve je riješeno. Ne otkrivam sastav nikada, pa tako ni sada.
Možemo li očekivati bržeg i boljeg Hajduka?
- Imamo nove igrače, mislim da igrači treniraju bolje nego prethodne pripreme, sve je dobro, kemija je u Klubu dobra, dobra je atmosfera.
Jeste li Vi dali zeleno svjetlo za nove igrače?
- Komunicirali smo to međusobno.
Hoće li Hajduk biti prvak?
- Borit ćemo se kako bismo pobijedili svaku utakmicu, moramo razvijati momčad, mentalitet i sve ostalo pa ćemo vidjeti.
Što nam možete reći o Žilini?
- Jaka su momčad, fizički dobra, pritišću jako, imaju mlade talentirane igrače. Bit će izazovna igra za sve.
Igra se i drugo poluvrijeme u Žilini…
- Naravno, puno je minuta u igri. Što se god dogodi sutra, neće biti kraj priče.
Mogu li novi igrači zamijeniti one koji su otišli?
- Cijena nekoga ne određuje uvijek je li netko kvalitetan ili ne. Momci su jako pozitivni i dobro su raspoloženi. Žele dati doprinos Hajduku koliko god mogu, pomažu si međusobno.
Ne znamo gdje je Sigur igrao, a sada je takav problem s Hodakom…
- Sigur je više bio vezni igrač nego branič, a Hodaka više vidim u obrani.
Je li opasno biti trener u ovakvoj utakmici na Poljudu?
- Ja sam tu da radim svoj posao što god bolje mogu, neke mi se stvari mogu dogoditi bilo kada.
Mislite li da Hajduk može igrati s više intenziteta?
- Mislim da da, ali ako svi ne rade jednako dobro, to se da primijetiti. De Moral nije u toliko dobroj formi, no vidjet ćemo kako će to napredovati, Sigur je bio na SP-u, no sve u svemu, zadovoljan sam svime. Donijeli su svježinu u svlačionicu.
Šarlija i Krovinović nisu više s momčadi, kako ćete ih zamijeniti?
- Šarlija je za mene bio jako važan, Krovinović je igrao puno, bio je važan igrač u nekim situacijama, ali treba nam nove energije, ne možemo biti limitirani i ovu sezonu.
Što kažete na odlazak Zlatka Dalića iz reprezentacije?
- Bio je najuspješniji izbornik, poštujem ga kao trenera, bio je jako skroman, pripremao je momčad na jako dobar način, bili su uigrani i mislim da je on jako dobar primjer kako momčad slijedi trenera. Bio je ponizan i normalan u isto vrijeme.
Kakva je situacija sa Žaperom i Karačićem?
- Oni i dalje treniraju, prijelazni je rok još uvijek otvoren…
Kakvu utakmicu očekujete?
- Ne znate što očekivati od takvih momčadi, drugačije igraju, ali žele sigurno zabiti gol i pobijediti.
Koga vidite kao osvajača SP-a?
- Teško je to reći, jako je nepredvidljivo, neke manje momčadi pobjeđuju jake, no mislim da su Francuska i Španjolska u prednosti.