Garcia o Livaji, Žilini i ambicijama Hajduka: "Borimo se za pobjedu u svakoj utakmici"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

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Igra li Livaja? Što je s njim?

Vratio se u Klub, sve je riješeno. Ne otkrivam sastav nikada, pa tako ni sada.

Možemo li očekivati bržeg i boljeg Hajduka?

Imamo nove igrače, mislim da igrači treniraju bolje nego prethodne pripreme, sve je dobro, kemija je u Klubu dobra, dobra je atmosfera.

Jeste li Vi dali zeleno svjetlo za nove igrače?

Komunicirali smo to međusobno.

Hoće li Hajduk biti prvak?

Borit ćemo se kako bismo pobijedili svaku utakmicu, moramo razvijati momčad, mentalitet i sve ostalo pa ćemo vidjeti.

Što nam možete reći o Žilini?

Jaka su momčad, fizički dobra, pritišću jako, imaju mlade talentirane igrače. Bit će izazovna igra za sve.

Igra se i drugo poluvrijeme u Žilini…

Naravno, puno je minuta u igri. Što se god dogodi sutra, neće biti kraj priče.

Mogu li novi igrači zamijeniti one koji su otišli?

Cijena nekoga ne određuje uvijek je li netko kvalitetan ili ne. Momci su jako pozitivni i dobro su raspoloženi. Žele dati doprinos Hajduku koliko god mogu, pomažu si međusobno.

Ne znamo gdje je Sigur igrao, a sada je takav problem s Hodakom…

Sigur je više bio vezni igrač nego branič, a Hodaka više vidim u obrani.

Je li opasno biti trener u ovakvoj utakmici na Poljudu?

Ja sam tu da radim svoj posao što god bolje mogu, neke mi se stvari mogu dogoditi bilo kada.

Mislite li da Hajduk može igrati s više intenziteta?

Mislim da da, ali ako svi ne rade jednako dobro, to se da primijetiti. De Moral nije u toliko dobroj formi, no vidjet ćemo kako će to napredovati, Sigur je bio na SP-u, no sve u svemu, zadovoljan sam svime. Donijeli su svježinu u svlačionicu.

Šarlija i Krovinović nisu više s momčadi, kako ćete ih zamijeniti?

Šarlija je za mene bio jako važan, Krovinović je igrao puno, bio je važan igrač u nekim situacijama, ali treba nam nove energije, ne možemo biti limitirani i ovu sezonu.

Što kažete na odlazak Zlatka Dalića iz reprezentacije?

Bio je najuspješniji izbornik, poštujem ga kao trenera, bio je jako skroman, pripremao je momčad na jako dobar način, bili su uigrani i mislim da je on jako dobar primjer kako momčad slijedi trenera. Bio je ponizan i normalan u isto vrijeme.

Kakva je situacija sa Žaperom i Karačićem?

Oni i dalje treniraju, prijelazni je rok još uvijek otvoren…

Kakvu utakmicu očekujete?

Ne znate što očekivati od takvih momčadi, drugačije igraju, ali žele sigurno zabiti gol i pobijediti.

Koga vidite kao osvajača SP-a?

Teško je to reći, jako je nepredvidljivo, neke manje momčadi pobjeđuju jake, no mislim da su Francuska i Španjolska u prednosti.