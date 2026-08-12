GARCIA UOČI ŽALGIRISA NA POLJUDU: "Uvijek krećemo kao da je rezultat 0:0"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv litavskog Žalgirisa u Splitu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon remija s Istrom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi ispit pred domaćom publikom.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je sutrašnju utakmicu odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako ćete se sutra prilagoditi na temperaturu?

Nije lako, pogotovo po ovoj vrućini, ali mislim da nam je lakše nego protivniku.

Kako se momčad na to prilagodila?

Dobro, momci imaju energije, ali treba i odmora i puno hidratacije, to nije samo tako u nogometu.

Kako će momčad krenuti s igrom, hoće li pritiskati od početka?

Nisam siguran što reći na to, uvijek krećemo kao da je 0:0, ako se obaziremo na to.

Tko može, a tko ne može igrati? Planirate li osvježiti momčad uvodeći nove igrače?

Ne može samo Brajković, ostali mogu. Akumulirao se umor, i psihički i fizički, možda ćemo to promijeniti, dat ćemo priliku i drugim igračima.

Kako komentirate velike oscilacije?

Mislim da trenutačno nismo najbolji jer je teško igrati svaka tri dana na vrhuncu. Protiv Istre smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, kasnije smo primili glupi gol, nedostaje nam mirnoće, gol su zabili iz prvog slobodnog udarca... Svi moramo nastaviti raditi i to je pravi put. Nekad i protivnici imaju dobar dan.

Razmišljate li o Gorici?

Ne, sada nam je fokus prva iduća utakmica, a to je Žalgiris. Nema nebitne utamkmice, sutra ću, nakon Žalgirisa, razmišljati o tome.