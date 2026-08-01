GARCIA UOČI VARAŽDINA "Nemojte misliti da Livaja i ja nismo prijatelji ako ne igra, ali i obrnuto"

Nogometaši Hajduka ulaze u novu SuperSport HNL sezonu, a svoj će put u domaćem prvenstvu Hajduk otvoriti protiv Varaždina u nedjelju od 18:30 sati gostuju u Varaždinu.

Na press-konferenciji uoči susreta na novinarska je pitanja odgovarao trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Koje je Vaše razmišljanje nakon utakmice na Cipru, jeste li pričali s predsjednikom i sportskim direktorom?

Ne znam tko što priča, ne znam što su pričali kada smo pobijedili, a kamoli sada. Moje mišljenje je da nismo odigrali dobru utakmicu, nismo radili ono što smo htjeli. Nismo radili ono što smo se dogovorili, pobijedili su nas u posljednjih 10 minuta, bili smo favoriti. Morali smo igrati najbolje što znamo kako bismo bili favoriti, a to nismo radili. Primili smo nepotreban gol, igrali smo stalno natrag, to se događa, a mogli smo i zabiti za 2:1, no izgubili smo u produžecima. Možda nije sve katastrofa, ali nije ni najbolje, nešto između je.

Je li došao trenutak da riješite problem s Livajom? Možemo li ga očekivati protiv Varaždina?

Livaja je jako dobar. Ovdje je problem što ljudi misle da smo Livaja i ja nismo prijatelji kada ono ne igra, a kada igra, onda misle da smo prijatelji. Nije istina, prijatelji smo. Ja sam trener i donosim odluke, protiv Pafosa na Poljudu bio mu je težak način. Nije mogao taj ritam držati dugo. Protiv Pafosa je igrao puno, igrao je dobro, bio je i umoran jer je igrao nadoknadu. Razumijem sva mišljenja, ali imam i svoje – Marko je važan igrač kojeg moramo pametno koristiti. Nekad od početka, a nekad ga uvoditi. S druge strane mislim da ljudi ne misle da sam ljut na Marešića ako njega ne stavim u igru. Ako ste ekstremist u svemu, nemoguće je raditi. Ne možemo raditi tako da smo prijatelji ako igra i da nismo prijatelji ako ne igra, za*ebite to, ne mogu tu ništa. šego je jako dobro igrao, Marko je također igrao dobro. To je nogomet, što ja mogu napraviti? Ne možete biti baš prijatelj sa svim igračima jer nema objektivnosti. Marko je puno sretniji nego prošle godine kada sam došao i znam da je to teško: želi igrati puno više, svaki put, ali mislim da je dovoljno pametan i inteligentan da razumije. Ako to normaliziramo, mislim da smo zdrav Klub koji može napredovati. Drugačije sami sebi kopamo grob.

Što je s Hodakom?

Ne znam koji je Hodak po redu na toj poziciji. Ima talent, mora napredovati i trenirati kako bi bio bolji. Moramo biti oprezni. Prošle sam godine bio zadovoljniji njime, a ove su godine njegova očekivanja velika, no nije na razini kao i prije. Ima problem u defanzivnom dijelu, to se moglo vidjeti, ali ima i kvaliteta. Svi moraju raditi kako bi bili bolji, mogu biti i ljuti, no ja ih moram gurati, postoji razlog za to. Mora se raditi jako i kvalitetno bez obzira na očekivanja.

Riječ-dvije o Varaždinu?

Teška su momčad, uvijek imaju bazu i jasan plan. Zadržali su većinu igrača, pojačali su se. Rade jako dobro, tiho i razvijaju igrače. Mislim da su igrali dobre utakmice u Europi, što je jako teško kada dođete iz HNL-a. Male stvari Vas ubijaju.

Ima li ozlijeđenih?

Provjerit ćemo još točno stanje svih, vidjet ćemo kako treniraju. Trenutačno mislim da imamo samo jednog igrača, ali nekada ni to nije mjerilo. Ako je želja jača od boli, može se igrati.

Je li po Vama pravo lice Hajduka iz domaćih ili gostujućih susreta?

Realnost je miks svega, ali ako ne radimo stvari koje smo dogovorili, ne ide najbolje. Nekada ne treba igrati najbolje da bi se pobijedilo, gol se može zabiti ni iz čeka. Dodaju loptu na krilo i zabiju iz ničega. Mi to ne možemo. Realnost je kada radimo sve kako treba, budemo agresivni, vrlo smo dobri. Ako neku od tih stvari ne radimo, onda patimo. Moramo pokazati svoje lice i u prvenstvu. Igrači jako dobro treniraju, dobro su raspoloženi, mladi su. Iza smo u nekim stvarima, ali napredujemo.

Je li Del Moral spreman na igru više od 20 minuta?

Sretan sam što se tiče njega, ušao je dobro kao i Livaja, Bamba, Sigur, svi koji su ušli s klupe. Podiže se u formi, krenuo je s pripremama kasnije no ostali, ali mislim da je po meni odigrao jako dobru utakmicu. Bio je agresivan u duelima, vratio se od ozljede, moramo biti oprezni s takvim igračima.

Jeste li gledali Žaligiris?

Ne. Ne mislim o tome, mislit ću o njima tek u autobusu sutra. Mislim da moramo dobro ući u ligu protiv momčadi s kojom imamo problem. Zabili su 7 golova u jednom kvalifikacijskom krugu, nije lako zabiti 7 golova ikome, a kamoli dobroj momčadi.

Dinamo kao da se proglasio već prvacima. Trebamo li igrati ili ne?

Što možemo tu? Kada vidite njihov roster, teško se natjecati s njima. Mi smo u procesu, treniramo, mijenjamo stvari od prošle sezone, ljudi mogu biti ljuti. Moramo raditi puno kako bismo bili drugačiji u igri.

Imate li potpun roster ili Vam nedostaje igrača?

To su dvije različite situacije, nekim smo igračima obnovili ugovore, Dinamo ima drugačiju priču, nije isto kao i nama. Moramo tražiti neke igrače koji će biti budućnost Kluba, moramo paziti na neke kojima ističe ugovor. Trebamo igrače i mislim da to svatko može vidjeti, nekima mijenjamo i pozicije, ali radimo na svemu tome.

Je li Šotiček spreman za sutra?

U formi je, danas će trenirati s momčadi prvi put, trenirao je s individualnim trenerima. Vidjet ćemo kako će to ići i kako se osjeća. Trenirao je u bivšem klubu, ali nije igrao.