GARCIA UOČI PAFOSA: "U Europi favorit ne pobjeđuje uvijek"

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je sutrašnju utakmicu odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako biste usporedili dvije press-konferencije?

Ne nam što reći, nikad mirnija press-konferencija…

Riječ-dvije o Pafosu?

Igrali su Ligu prvaka, igramo protiv teškog i iskusnog protivnika. Sutra ćemo točno vidjeti što se događa. Imaju dobre igrače, kvalitetni su, forsirat će nas da budemo što bolji možemo.

Što mislite o jakosnoj snazi obje momčadi?

Pobijedili su Villarreal, mogu parirati svima. Ako igraju otvoreno, znamo igrati tako, Žilina nas je gurala, osjećali smo se poprilično slobodno u igri. Mislim da samo mi momčad koja može pronaći rješenje, nekada to prođe, a nekada ne. Sutra ćemo vidjeti što možemo.

Koliko ćete promijeniti sastav?

Mislim da nismo bili toliki favoriti. Izgubili smo gore protiv Žiline, a i protiv drugih klubova prije. U Europi favorit ne pobjeđuje uvijek. Ako budemo momčad, bit ćemo favoriti.

Koliko je uzvrat bitan? Hajduk je bio favorit protiv Žiline, a sada je Pafos favorit protiv Hajduka.

Naravno da je to bitno, mi smo sada domaćini i imamo priliku stvoriti prednost. Postoji velika mogućnost da pobijedimo, idemo na to sigurno i ako budemo imali povoljniji rezultat, bit će nam lakše.

Kako gledate na Žilinu sada?

Mislim da smo imali kontrolu, ali i oni su imali prilika. U drugom je poluvremenu pao gol, uslijedile su dobre šanse, a onda smo zabili sami sebi autogol. Mislim da smo se 25 minuta čupali iz teže situacije, ali nadam se da će protiv Pafosa to biti drugačije. Sve to ovisi o momčadi.

Što mislite o Davidu Luizu?

Jako je dobar igrač, bio je i u reprezentaciji Brazila. Ima 39 godina, ali radi kao da je 15-godišnjak. To je i ključ dobrog igrača. Imat će motivaciju 100 %, to je sigurno, tako izgledaju pravi igrači.

Možemo li očekivati Livaju u početnom sastavu?

Nikad ne govorim o tome, no jako je dobar na treningu. Ima energiju, ali vidjet ćemo što će sutra biti.