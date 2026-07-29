GARCIA UOČI PAFOSA: "Nećemo braniti prednost, želimo zabiti i proći dalje"

Hajduk u četvrtak na Cipru igra uzvrat protiv Pafosa u drugom pretkolu Europske lige. Bijeli donose dva pogotka prednosti iz Splita, ali trener Gonzalo Garcia poručuje kako njegova momčad neće samo čuvati rezultat.

"Moramo igrati hrabro"

"Pafos će od početka krenuti agresivno jer mora loviti zaostatak. Naš je cilj zadržati kontrolu, stvarati prilike i postići pogodak. Nećemo odstupati od svoje igre", rekao je Garcia.

Naglasio je kako ciparska momčad ima više opasnih pojedinaca te da Hajduk mora djelovati kompaktno i organizirano.

Garcia se osvrnuo i na tešku ozljedu Roka Brajkovića.

"Takve stvari pogode cijelu momčad, posebno kada se dogode mladom igraču koji je mnogo napredovao. Roko nas bodri i svi želimo izboriti prolazak i zbog njega", kazao je.

Tko će zauzeti njegovo mjesto, trener nije želio otkriti.

"Imamo nekoliko mogućnosti. Igrač koji dobije priliku bit će spreman dati maksimum."

Sigur još nije potpuno spreman

Na Cipar je otputovao i Niko Kristian Sigur, koji se momčadi priključio nakon odmora.

"Dobro izgleda i drago mi je što je ponovno s nama, ali fizički još nije na najvišoj razini. Vidjet ćemo hoće li dobiti minute, ovisno o razvoju utakmice", rekao je Garcia.

Dodao je kako su Leon Brruti i Boško Šutalo još u fazi prilagodbe, ali je zadovoljan njihovim radom.

Garcia smatra da Hajdukova mlada momčad ima dovoljno kvalitete za veliki rezultat.

"Iskustvo je važno, ali jednako su bitni energija, želja i glad za pobjedom. Vjerujem u ovu momčad i uvjeren sam da možemo izboriti prolazak."