GARCIA UOČI NAJVEĆEG DERBIJA: "Prošle sezone nismo bili kao momčad, a sada jesmo"

Hajduk sutra s početkom od 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u sklopu 9. kola SuperSport HNL-a.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Pričali ste s Modrićem. Jeste li mu rekli da će Hajduk pobijediti Dinamo i biti prvak?

Da, naljutio se na to. Naravno da nismo to pričali, pričali smo o noogmetnim stvarima i bilo je lijepo upoznati ga.

Može li Hajduk sutra do pobjede i je li Livaja kreće od prve minute?

Nemamo neki doba niz ovdje, ali ja ne igram, mislim da smo i dobro odgovarali na neke stvari, u Zagrebu smo primili gol u posljednjoj minuti, ali to je istina. Radimo na tome da pobjeđujemo, ljut sam kad ne pobjeđujemo, ali da budem iskren, ne sviđa mi se što nismo dugo pobijedili Dinamo. Želim pobijediti sve, bio to Dinamo ili Istra, sve mi ne važno. Znam da smo pripremljenji za pobjedu i da idemo po dobar rezultat. Livaja neće krenuti od prve minute.

Hajduk nema Pajazitija, a Dinamo Mišića. Igrat će s Ivanušecom i Orišićem, mogu li oni donijeti pobjedu?

Pajaziti nam je bitan igrač, a Mišić je najdominantniji igrač u veznom redu u zadnjih nekoliko godina. Ivanušec i Oršić jako su dobri igrači, ne znam s kojih će 11 krenuti, ali mislim da je dobra stvar to što imaju 20 igrača s iskustvom i kvalitetom i svatko može krenuti od prve minute. Svi su na visokom niovu, Ivanušec i Oršić su se vratili u ligu, u dobrim su godinama, a ako oni ne krenu od prve minute, to je veliki kompliment Dinamu.

U kakvom su psihičkom i fizičkom stanju igrači nakon pauze?

Zaslužili su pauzu, neki igraju za svoje reprezentacije, a oni su se vratili sa svim dobrim stavrima i unutra su, mogu se opustiti. imali smo težak period, trebamo sve igrače, ali mislim da smo fizički dobro i da smo pripremljeni. Roka još nema, Ivušića također, ali ima i igrača koji imaju manje probleme.

Šotiček bi se mogao pridružiti reprezentaciji?

Ako nastave s ovim, daleko će dogurati, ima jako dobrih igrača, fantastična mentaliteta, spremni su boriti se i biti na visokom nivou, a Marin je jedan od njih. On je prirodni talent, ali i drugi moraju jako dobro raditi i rasti. Siguran sam da će biti igrač reprezentacije.

U nogometu nekad mentalitet može pobijediti kvalitetu. Hoće li tako biti i sutra?

To je istina, morate biti inteligentni u nekim utakmicama, morate ići na sve ili ništa, mentalitet je bitan, ali ne smijete pretjerati u reakcijama, to vas može koštati.

Dinamo ima veću kvalitetu?

Da, s Rijekom i Osijekom imaju jako dobru kvalitetu, mogu zabiti s 20 metara, nema mjesta pogreškama.

Na Poljudu će biti odigrane tri velike utakmice u tjedan dana?

Da, Split živi za nogomet, bit će zanimljivo gledati sve to, navijačima je to užitak, a nas čekaju teške utakmice.

Što može očekivati od Dendonckera?

Očekujemo puno, ima nekoliko manjih problema, trenirao je cijeli tjedan i vikend, a trebat ćemo ga u nekim trenucima. Vidjet ćemo kako će se osjećati, ima jako dobar mentalitet, ali vidjet ćemo kako će se osjećati. Imamo nekoliko opcija, očekujemo da će nam pomoći.

Je li Hadžikadunić jedan od ključnih igrača na poziciji centralnog braniča?

Mogao bi biti, jako je dobar, igrao je s Marešićem i Racijem, obojica su jako dobra. Imamo opcija, vidjet ćemo što ćemo odlučiti.

Svatko je nešto radio tijekom pauze ili su igrači samo odmarali?

Meni je to smiješno pitanje, uvijek se mora raditi jer svatko mora raditi na sebi, svi u Klubu, osam sati minimalno. Ne znam tko je imao slobodni dan ili da im nisam dao slobodni dan. Nitko ne sjedi na terasi i ne radi ništa. Svatko je nešto radio i sigurno je netko nešto radio.

Hrgovića se spominjalo kao igrača reprezentacije. Što biste kod njega izdvojili kao kvalitete?

Jako je puno napredovao u godinu dana, fantastičan je igral, veliki radnik, skroman je, tehnički je jako dobar, ima veliki fizički kapacitet, može trčati cijeli dan i može igrati što želite, jako je dobar. Mislim da bi u primanju trebao biti bolji, ali jako dobro radi, napreduje stalno i dobro trenira, sigurno će nastaviti rasti. Važan je igrač u svlačionici i siguran sam da bi prije ili kasnije bio u reprezentaciji.

Kako planirate zaustaviti Stojkovića i Belju?

Protiv Rijeke smo imali neke poteškoće, Dantas je zabio tako da ga naši igrači nisu ni vidjeli, tad smo prvi put izgubili loptu. Svaka je utakmica drugačija, nismo mogli pronaći rješenje koje smo željeli. Očekujem puno problema koje ćemo riješiti. Mislim da su momci i više no dobri kako bismo ih zaustavili.

Hoće li Šotiček biti prijetnja s lijeve strane s obzriom da Dinamo ima problema s desnim bekovima?

Valinčić je jako dobar igrač, fizički jak. Svaka je utakmica izazov, a mi s druge strane imamo Bambu i Šutala koji mogu unijeti nemir.

Sigurno je s Istrom bilo lakše igrati protiv Dinama nego s Hajdukom?

Mi smo momčad, to je u Istri bilo ključno, a mi prošle sezone nismo bili momčad. Kada ste momčad, svi mogu pobijediti. To je baza za sve. Momčad nije kreirana od imena, već od zajedništva. Kada nešto krene po zlu, treba samo gurati. Gubili smo pa smo se vraćali ove sezone s rezultatima, a to prošle sezone ne bismo to mogli.

Biste li bili zadovoljni remijem ili idete po pobjedu?

Uvijek idete po pobjedu, to nam je cilj. Prošle smo sezone uvijek išli po pobjedu