Garcia uoči Istre: "Rebić je dobio udarac, a neki igrači su umorni"

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je ogled 28. kola SuperSport HNL-a protiv Istre, koji se u utorak od 18 sati igra na stadionu Aldo Drosina u Puli.

Uoči susreta istaknuo je kako očekuje zahtjevnu utakmicu, osobito nakon reprezentativne stanke.

– Očekuje nas teška utakmica. Imali smo dulju pauzu i to smo iskoristili kako bismo igračima dali nekoliko slobodnih dana, što su i zaslužili. Sada je najvažnije ponovno uhvatiti ritam i biti spreman za ono što nas čeka. Pred nama je dugo putovanje, dobro smo trenirali i atmosfera u momčadi je pozitivna. Znamo da je u Puli uvijek teško i moramo biti maksimalno koncentrirani od prve minute – poručio je Garcia.

Dotaknuo se i reprezentativnih obveza igrača, naglasivši kako je dio momčadi bio izvan kluba tijekom pauze.

– Imali smo dosta igrača u reprezentacijama, posebno u U21 selekciji, gdje su igrali važne utakmice. Tijekom treninga priključili smo i nekoliko mlađih igrača te ih testirali. Nismo imali puno vremena za pripremu utakmice protiv Istre, ali to ne smatram problemom. Uvijek je dobro kada imamo reprezentativce – dodao je.

Govoreći o zdravstvenom stanju momčadi, Garcia je potvrdio kako ima nekoliko izostanaka.

– Hodak se vratio nakon ozljede, ali je ponovno ozlijedio koljeno i neko vrijeme neće biti na raspolaganju. Fesyuka također nema, a ni Almenino stanje još nije zadovoljavajuće. Rebić je na jučerašnjem treningu dobio udarac. Što se tiče Hrgovića, normalno je da su pojedini igrači umorni zbog velikog broja minuta i o tome moramo voditi računa – kazao je trener Hajduka.

O protivniku je imao riječi opreza, podsjetivši na njihov posljednji međusobni susret.

– Istra je momčad koja može kazniti svaku pogrešku. Vidjeli smo to i na Poljudu, gdje su nas pobijedili. Imali smo dojam da smo zaslužili više, ali oni su zabili dva gola u kratkom razdoblju. Takve stvari se u nogometu događaju. Ako od prve minute ne budemo na pravoj razini, lako možemo upasti u probleme. Moramo izgledati onako kako želimo i držati se plana igre – zaključio je Garcia.