GARCIA UOČI AJAXA: "Igrači mi nisu ništa obećali za rođendan jer znaju koliko očekujem od njih"

Hajduk u četvrtak s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Koliko Vam Vaše iskostvo u Nizozemskoj daje vjetra u leđa?

- To naravno, uvijek dobro dođe, bio sam četvrtinu života tamo, a mislim da će pomoći. Znam im mentalitet, što traže i kako stvari stoje. Nizozemska je bila dio mog života.

Kako se postaviti za sutrašnju utakmicu? Doveli su nekoliko novih igrača...

- Dobra su momčad s nekoliko dobrih igrača, imali su neke probleme, ali izgradili su momčad, posložili su se. Ekipa je mlada, imaju dobre individualce. Mi smo Hajduk, idemo igrati i raditi svoj posao. Imam puno povjerenje u igrače.

Što očekujete od svoje momčadi?

- Imamo svoj put i identitet, sretni smo što možemo igrati ovu utakmicu i uvijek idemo naprijed, usprkos svemu. Naš je posao učiniti igrače da uživaju u igri.

Hoćete li praviti velike rotacije u momčadi?

- U istom smo mentalitetu, ali vidjet ćemo, imamo nekoliko opcija. Vidjet ćemo što nam najbolje i najviše odgovara. Želimo im pokazati pravo lice.

Hoćete li mijenjati ako Ajax promijeni taktiku?

- Idemo onako kako smo zamislili.

Što je s Pajazitijem, hoće li konkurirati?

- Neće.

Kakvo je stanje s terenom?

- Dobar je, protiv Dinama je bio natopljen samo zadnjih 20 minuta, praktički u sudačkoj nadoknadi. Vidjet ćemo danas što će biti danas na treningu.

Jeste li vidjeli neke mogućnosi u kojima bi Hajduk mogao zaprijetiti?

- Uvijek ih vidim, bez obzira tko stoji na drugoj strani. To je drugačiji nogomet od ovog ovdje, znam da smo u nekim stvarima bili bolji od protivnika, imamo tu kvalitetu i mentalitet suočiti se s nekim. Ritam je drugačiji, moramo se priviknuti na to. Dinamo je drugačija utakmica od ovih. Nekada je i stvar terena, je li trava niska ili visoka, pokazat ćemo se najbolje što možemo.

Hajduk je primio puno pogodaka iz individualnih grešaka...

- Greške su dio nogometa. Vidjet ćete individualne greške, kao i u svakoj momčadi, uvijek ima grešaka, kao i u najboljim klubovima ili igračima. Ne bojim se toga, idemo odraditi svoj posao, raditi ono što želimo.

Bili ste jako napadači orijentirani u Nizozemskoj, koliko se to promijenilo?

- To je nekada urodilo plodom, a nekada ne. Ovisi od utakmice do utakmice, nije uvijek sve isto. Neke stvari nisam promijenio u zadnjih pet godina, ali sve ovisi o drugim parametrima. Naučio sam mnoge stvari.

Što su Vam igrači obećali za rođendan?

- Udarali su me u glavu kao i inače, napravili su mi koridor. Nisu mi ništa obećali jer znaju što očekujem od njih.