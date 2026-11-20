Trener Hajduka Gonzalo Garcia održao je u petak konferenciju za medije uoči gostovanja kod Lokomotive u 14. kolu SuperSport HNL-a. Bijeli u subotu od 15 sati igraju na Maksimiru, a Garcia je govorio o formi svojih napadača, stanju u momčadi, mladim igračima i izazovima koji očekuju Splićane u nastavku sezone. Posebno je zanimljiva bila njegova izjava o Carlosu Martinu, čiji je napredak posljednjih tjedana privukao pozornost.

Hajduk u nastavak prvenstva ulazi kao vodeća momčad SuperSport HNL-a s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Dinama, koji ima utakmicu manje. Lokomotiva je trenutačno pretposljednja s 11 bodova, ali Garcia upozorava da položaj na ljestvici ne smije zavarati njegove igrače.

„Prije tri tjedna govorili su gluposti o njemu”

Jedno od pitanja odnosilo se na mogućnost da Carlos Martin dobije priliku u početnoj postavi, s obzirom na njegovu sve bolju formu.

Garcia je istaknuo kako je zadovoljan i Martinom i Šegom te da mu konkurencija na napadačkim pozicijama predstavlja veliko zadovoljstvo.

„Carlos je u dobroj formi, Šego je u dobroj formi. Sretni smo što imamo dva napadača koja mogu krenuti u prvoj postavi. Dobro je imati konkurenciju jer imamo dosta utakmica”, rekao je Garcia.

Posebno je pohvalio Martina, osvrnuvši se na kritike koje je napadač donedavno dobivao.

„Prije tri tjedna govorili su gluposti o njemu, a sada se sve promijenilo. Napravio je velik korak”, poručio je Hajdukov trener.

Naglasio je pritom kako je Šego tijekom dosadašnjeg dijela sezone iznio velik teret u napadu te da će mu u nastavku natjecanja trebati oba igrača.

Lokomotiva je nepredvidiva, ali Hajduk želi tri boda

Govoreći o subotnjem protivniku, Garcia je istaknuo da je Lokomotivu teško pripremati i analizirati jer često mijenja način igre.

„Lokomotiva je momčad koju je teško analizirati. U jednoj utakmici rade jedno, u drugoj nešto drugo. Imaju različite mogućnosti i upravo je to najteži dio jer ne znate što očekivati”, objasnio je.

Ipak, naglasio je da Hajduk ne namjerava odstupati od svojeg načina igre.

„Želimo dominirati, napadati i biti agresivni. Očekujem takav stav i mentalitet te vjerujem da ćemo na taj način doći do tri boda”, rekao je Garcia.

Haždikadunić propušta utakmicu

Trener Bijelih osvrnuo se i na zdravstveno stanje momčadi nakon reprezentativne stanke.

Otkrio je da Haždikadunić ima manju mišićnu ozljedu te da klub ne želi riskirati njegov nastup protiv Lokomotive.

Pajaziti bi trebao biti spreman, dok će se stanje Bambe još procijeniti. Garcia je spomenuo i umor Acapandie nakon prethodnih utakmica, naglasivši da nije riječ o ozljedi.

Zadovoljan mladima nakon gostovanja kod HSV-a

Tijekom reprezentativne stanke Hajduk je odigrao prijateljsku utakmicu protiv HSV-a u Hamburgu, koja je završila rezultatom 1:1.

Garcia je priznao da dodatno putovanje nije bilo idealno u ionako zahtjevnom rasporedu, ali je naglasio kako je utakmica bila vrijedna zbog prilike koju su dobili mladi nogometaši.

Posebno je istaknuo da stručni stožer prati igrače koji nastupaju na posudbama i da im želi postupno otvarati prostor u prvoj momčadi.

Hajduk već razmišlja o zimskom prijelaznom roku

Na konferenciji se govorilo i o mogućim pojačanjima tijekom zimskog prijelaznog roka.

Garcia je potvrdio da razgovara sa sportskim direktorom o situaciji na tržištu, ali je istaknuo kako je zadovoljan trenutačnim kadrom.

Naglasio je da klub razmatra različite scenarije i prati mogućnosti za dodatno jačanje momčadi.

Hajduk nakon gostovanja kod Lokomotive očekuje i europski izazov. U četvrtak, 26. studenoga, na Poljud stiže belgijski Sint-Truidense u sklopu Konferencijske lige.