Garcia prokomentirao zvižduke i pljesak, ali i odnos s Livajom

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Bijelih Gonzalo Garcia.

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Jeste li zadovoljni rezultatom s obzirom na to da ste mogli zabiti još golova?

Zadovoljan sam, mogli smo zabiti još pogodaka

Posao nije gotov?

Naravno, igra se uzvrat, oni su jaka ekipa, moramo držati ovaj ritam i intenzitet. Danas smo minimalizirali njihove kvalitete, mislim da smo to dobro napravili.

Dobro ste igrali, gotovo da nije bilo greške…

Imamo 11 igrača koji se podržavaju, tu su jedan za drugoga, trče zajedno naprijed i natrag, imali smo jednu lošu situaciju, no u nogometu se griješi.

Kako ocjenjujete De Almeidu?

Jako je dobar igrač, napravio je dobar posao gdje je god bio, Šego je bio nevjerojatan, imao je dobre šanse, trčao je svugdje.

Kako komentirate zviždanje i pljeskanje na početku utakmice?

To je priča mog života. Možda netko ne voli što radim, ali ostat ću vjeran svom poslu.

Kako biste opisali odnos s Livajom? Je li to toplo-hladan odnos?

Tretirao sam ga dobro, ali moje su odluke vezane za nogomet. Nije mi rekao da ga nisam dobro tretirao.

Kako ste vidjeli Žilinu?

Fizički su jaki, ako ne odemo s istom energijom, ne znam što tražiti. Znam koliko su dobri, pogledao sam puno utakmica.

Jeste li nesretni što niste zabili još koji gol?

Mogli smo ih zabiti još, ali ovo je i nezgodan rezultat, trebali smo zabiti. Odigrali smo prvo poluvrijeme, sada nas čeka drugo.

Bili ste agresivniji u drugom dijelu. Jeste li to htjeli ili su Vas iznenadili?

To smo htjeli i u prvom dijelu, ali u drugom su zamijenili nekoliko igrača pa je bilo lakše. Krenuli smo s malo manje energije, naravno da su i oni nas analizirali, to je vrlo logično. Morali smo se prilagoditi na neke stvari.