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Garcia prokomentirao zvižduke i pljesak, ali i odnos s Livajom

Bijeli su pobjedom ostvarili prednost pred uzvrat

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Bijelih Gonzalo Garcia.

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Jeste li zadovoljni rezultatom s obzirom na to da ste mogli zabiti još golova?

  • Zadovoljan sam, mogli smo zabiti još pogodaka

Posao nije gotov?

  • Naravno, igra se uzvrat, oni su jaka ekipa, moramo držati ovaj ritam i intenzitet. Danas smo minimalizirali njihove kvalitete, mislim da smo to dobro napravili.

Dobro ste igrali, gotovo da nije bilo greške…

  • Imamo 11 igrača koji se podržavaju, tu su jedan za drugoga, trče zajedno naprijed i natrag, imali smo jednu lošu situaciju, no u nogometu se griješi.

Kako ocjenjujete De Almeidu?

  • Jako je dobar igrač, napravio je dobar posao gdje je god bio, Šego je bio nevjerojatan, imao je dobre šanse, trčao je svugdje.

Kako komentirate zviždanje i pljeskanje na početku utakmice?

  • To je priča mog života. Možda netko ne voli što radim, ali ostat ću vjeran svom poslu.

Kako biste opisali odnos s Livajom? Je li to toplo-hladan odnos?

  • Tretirao sam ga dobro, ali moje su odluke vezane za nogomet. Nije mi rekao da ga nisam dobro tretirao.

Kako ste vidjeli Žilinu?

  • Fizički su jaki, ako ne odemo s istom energijom, ne znam što tražiti. Znam koliko su dobri, pogledao sam puno utakmica.

Jeste li nesretni što niste zabili još koji gol?

  • Mogli smo ih zabiti još, ali ovo je i nezgodan rezultat, trebali smo zabiti. Odigrali smo prvo poluvrijeme, sada nas čeka drugo.

Bili ste agresivniji u drugom dijelu. Jeste li to htjeli ili su Vas iznenadili?

  • To smo htjeli i u prvom dijelu, ali u drugom su zamijenili nekoliko igrača pa je bilo lakše. Krenuli smo s malo manje energije, naravno da su i oni nas analizirali, to je vrlo logično. Morali smo se prilagoditi na neke stvari.
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