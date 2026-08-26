Garcia pred utakmicu sezone: "Financijski problemi su uvijek tu, spremni smo umrijeti na terenu"

Uoči uzvratne utakmice play-offa Konferencijske lige između Rakowa i Hajduka, trener splitske momčadi Gonzalo Garcia održao je konferenciju za medije u Poljskoj. Govorio je o pripremama za jednu od najvažnijih utakmica sezone, ali i o mogućim odlascima Rokasa Pukštasa i Nike Kristiana Sigura.

Na početku konferencije osvrnuo se na team building koji su hajdukovci organizirali početkom tjedna. Objasnio je kako nije bilo riječ ni o čemu spektakularnom, već o zajedničkom druženju igrača nakon treninga.

„Gledajte, imali smo trening i nakon treninga uvijek večeramo u klubu. Umjesto da večeru pripremimo u običnoj prostoriji, napravili smo to na terasi na vlastitom stadionu. Napravili smo lijep roštilj, slušali smo malo glazbe, uživali i to je to. Pripremamo se za utakmicu koja je najvažnija“, rekao je Garcia.

Pukštasu možda posljednja utakmica za Hajduk

Jedna od tema bio je Rokas Pukštas, koji je pred realizacijom transfera u engleski Middlesbrough. Garcia je potvrdio kako postoji mogućnost da američki veznjak protiv Rakowa posljednji put odjene Hajdukov dres.

„Da, moguće je da je ovo Rokasova posljednja utakmica. Možda je i bivši igrač, ali najvažnije je da želi biti s nama sutra na utakmici i da traži da igra. Želi otići ostavljajući nešto posebno momčadi. Ljudima, klubu“, kazao je trener Hajduka.

Pukštas nije jedini igrač čiji bi odlazak s Poljuda uskoro mogao biti realiziran. Niko Kristian Sigur nadomak je transfera u Genk vrijednog četiri milijuna eura.

Garcia kaže kako ga interes drugih klubova za njegove igrače čini ponosnim, iako njihovi odlasci istodobno predstavljaju problem za trenera.

„Osjećam da me to uvijek čini ponosnim što igrači s kojima radimo zajedno već neko vrijeme dobivaju pažnju drugih klubova pa mogu biti sretan samo za njega, ali za trenera to nije uvijek tako. Nije najbolje kad izgubiš igrače koje puno koristiš i s kojima surađuješ te imate veliko povjerenje, ali to je dio igre pa mogu biti sretan samo za njih“, rekao je.

„Spremni smo umrijeti na terenu“

Garcia se dotaknuo i financijske situacije u Hajduku, pri čemu nije skrivao koliko bi prolazak u Konferencijsku ligu značio splitskom klubu.

„Financijski problemi su uvijek tu. Nadam se da ćemo pobijediti i pomoći riješiti te financijske probleme. Mi se fokusiramo na utakmicu. Za nas je to nogomet, to je 90 minuta ili, recimo, možda 120. Spremni smo umrijeti na terenu“, poručio je.

Govoreći o Rakowu, Garcia očekuje sličan pristup poljske momčadi onome koji je vidio u prvoj utakmici u Splitu.

„To je lijep stadion, sviđa mi se. Očekujem da će Rakow raditi ono što su radili i u Splitu. Pokušat će pritiskati da dođu do pobjede. Nema prostora za okolišanje. Jedna je utakmica. Onaj tko pobijedi prolazi. Moraš se boriti za to“, zaključio je Garcia.