Garcia povlači hrabar potez pred Dinamo? Ovo je mogući sastav za današnji derbi

Trener Gonzalo Garcia još uvijek čeka na prvu pobjedu protiv Dinama otkako je preuzeo Hajduk. Današnji ogled prilika mu je da promijeni taj negativan trend, no u pripremi momčadi mora voditi računa o nekoliko kadrovskih problema. Najveći hendikep predstavlja izostanak Adriona Pajazitija, koji se ozlijedio u prošlom jadranskom derbiju protiv Rijeke. Uz to, kapetan Marko Livaja trebao bi, prema ranijim najavama, susret započeti na klupi, što otvara dodatna pitanja oko početnog sastava Splićana.

Pajazitijevo mjesto u veznom redu mogao bi zauzeti Albert del Moral, koji bi trebao zaigrati uz Khalila Fayada. Nešto ofenzivnije od njih očekuje se Dalisson, dok bi na krilnim pozicijama trebali krenuti Bamba i Marin Šotiček. Najistureniji igrač Hajduka trebao bi biti Michele Šego. Garcia će tako vjerojatno pokušati zaprijetiti Dinamu preko brzih i prodornih krilnih igrača, uz nastojanje da iskoristi eventualne slabosti u suparničkoj obrani, piše Večernji list.

Pitanje koje ostaje otvoreno odnosi se na stoperski par. Dennis Hadžikadunić kandidat je za početnih 11, iako dosad nije započeo nijednu prvenstvenu utakmicu za Hajduk. Dario Marešić trenutačno djeluje kao sigurnija opcija, dok Ron Raci iza sebe ima težak nastup protiv Rijeke, u kojem je izravno sudjelovao u situacijama koje su prethodile dvama primljenim golovima. Od tog susreta prošla su tri tjedna, pa ostaje vidjeti hoće li Garcia procijeniti da je vrijeme za promjenu. Leander Dendoncker, s druge strane, još nije dosegnuo potrebnu natjecateljsku razinu i teško je očekivati da će odmah dobiti mjesto u početnoj postavi.

Dobra vijest za domaćine jest da bi Bamba trebao biti na raspolaganju unatoč lakšoj ozljedi koju je zadobio tijekom reprezentativne stanke. Posebnu pozornost Hajduk bi mogao usmjeriti na desnu stranu Dinamove obrane, gdje bi Šotiček svojim kretanjem i prodornošću mogao predstavljati ozbiljnu prijetnju. Prema trenutačnim očekivanjima, Bijeli bi trebali zaigrati u sustavu 4-2-3-1, a moguća početna postava izgleda ovako:

Silić – Acapandie (Hadžikadunić), Marešić, Raci, Hrgović – Del Moral, Fayad – Bamba, Dalisson, Šotiček – Šego.