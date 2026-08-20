GARCIA OPTIMISTIČAN NAKON REMIJA: "Imamo šanse doći do pobjede, Silić će braniti i dalje"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu, a utakmica je završila remijem, 2:2. Hajduk je dvaput vodio golovima Šege iz 21. minute i Dalissona iz 47., dok je za goste zabio Emreli u 27. minuti te Diaby u posljednjoj minuti susreta.

Utakmicu je prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Opet gol u posljednoj minuti... Je li crveni gol puno promijenio utakmicu?

Naravno da to mijenja sve. Mislim da je prvo poluvrijeme bilo jako teško za obje ekipe. Bilo nam je teže, gubili smo energiju jer su oni fizički jači. Mislim da možemo proći jer nitko nije odustao. Imam osjećaj da će to biti dobro.

Silić kao da nije siguran. Hoćete li to promijeniti?

Ne, sada ne. On je jako dobar momak i golman.

Što reći o primanju golova u posljednjim minutama?

Danas je to bio problem jer smo imali 10 igrača dugo vremena na terenu. Imali smo i nepotrebne situacije na terenu, s*anja se događaju. Primamo golove kao da bude zanimljivije.

Kako komentirate Rakow?

Jako su dobra momčad, radili su jako dobro, imaju sve predispozicije biti jako dobri. Fizički su jači, tehnički dobri, ali nisam baš bio iznenađen.

Vidite li još ovaj rezultat kao 50-50?

Da, naravno. Vidjeli ste da smo i mi imali neke bolje šanse od njih. Imamo priliku doći do pobjede.

Pajaziti je opet dobio crveni karton i globalno lagano dobija kartone. Kako to komentirate?

Nismo glupi. Nogomet je fizički sport, išao je na loptu, ide u duele.

Može li momčad ovo ponoviti?

Nismo luzeri, nekada imamo dobre, a nekada loše dane, rezultat je uvijek drugačiji. Žao mi je vidjeti ih tužne nakon utakmice, mlađi se momci bore i pokazuju, a sve ćemo vidjeti idući tjedan.