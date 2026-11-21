Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Lokomotive na Maksimiru utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su slavili nakon preokreta. Vuković je zabio za 1:0, no potom su Marešić i Raci okrenuli utakmicu na Hajdukov mlin za pobjedu od 1:2.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Hajduka Goznalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

- Teška utakmica, krenulo je jako teško. Krenuli su agresivno, morali smo se prilagoditi na suhi teren, ali nije bilo ono što smo očekivali. Sada ću reći nešto što bi se očekivalo da kažem nakon poraza, ali ne i nakon pobjede. Ako se želimo bazirati na razvoj mladih igrača, ako želimo napredovati i ako želimo da se mladi hrvatski talenti, a ima ih zaista puno i svaka momčad ima krasne igrače, razvijaju i napreduju, u 2026. godini mora postojati pravilo prema kojem se ne pita suca hoće li se teren zalijevati ili ne. Pravilo bi trebalo biti da se teren zalijeva. Mislim da ne postoji nijedna druga zemlja na svijetu u kojoj se to događa. Sudac ne smije odlučivati o tome smije li se teren zalijevati ili ne, to nije njegova odluka, ali moraš igrati što bolje možeš. Nakon njihovog gola bili smo bolji, rpitiskali smo ih i zabili smo dva pogotka. Imali smo dobre tranzicije, energiju i moramo riješiti probleme koje imamo.

Napadači danas nisu bili najbolji, obrana je riješila utakmicu?

- Dajte, mislim da smo gledali različitu utakmicu. Napad je dobro radio svoj posao, ne slažem se s Vašim mišljenjem.

Marko Livaja nije igrao. Zašto?

- Imao je neku bol u leđima na treningu, sada kad razmislim, bolje da nije ušao da se to ne pogorša.

Kako gledate na ostatak rasporeda i zašto Bamba i Šotiček nisu igrali?

- Fokusiramo se samo na iduću utakmicu, neki se igrači moraju naviknuti na određene stvari, nije bitno tko kreće od prve minute. Šutalo ima određene kvalitete, Huram također. Imamo teške utakmice i raspored, ali ne brinem se ništa, igrači su jako dobri i atmosfera je super.

Što je s Babićem i kada ga možemo očekivati?

- Bamba se vratio umoran, a Babić nam je pokazao da može igrati, Kajtazi također, tu imamo izbor. Momci su jako dobri, imau karakter, rade i ponizni su. Babić je više igrač koji napada prostor, ima brzinu, kvalitete, ali informiran sam o nekim stvarima iz prijašnjih sezona. Kada budu spremni zaigrat će.

Zašto Šego nije izveo kazneni udarac?

- Najbitnija je momčad, Marešić ih je pucao u Istri, a sada ih puca tko se osjeća bolje i sigurnije. Brojevi ne pucaju penale, to me ne zanima. Nekada treba promijeniti i izvođača kada prvi izvođač nije na svojoj razini.

Standings provided by Sofascore