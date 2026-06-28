Garcia o dvojcu iz Hajduka: "Oni više neće igrati s nama"

Hajduk je u prijateljskoj utakmici s 1:0 pobijedio ukrajinski LNZ Čerkasi na pripremama u Sloveniji. Jedini gol na utakmici zabio je Rokas Pukštas u 44. minuti. Asistirao mu je Adrion Pajaziti iz kornera, a Amerikanac je s druge stative pogodio glavom.

Garcia: Guillamón i Krovinović više neće igrati s nama

Nakon utakmice trener Gonzalo Garcia iznio je svoje viđenje. "Pobijedili smo, ali bili smo pod velikim pritiskom. Moramo biti još jači i češće ulaziti u duele. Nešto smo pokušavali, no imali smo i određenih problema", izjavio je Garcia, a zatim potvrdio odlazak dvojice igrača: "Hugo Guillamón i Krovinović više neće igrati s nama. Teško nam je kombinirati, ali moramo ići naprijed."

Trener je izrazio zadovoljstvo i novim igračima koji su stigli u petak. "Bili su dobri s loptom i kontrolirali su ritam, a to je ono što nam treba. Također, ulazili su u puno duela i donijeli su nam mirnoću", pohvalio ih je Garcia.

Ključ je u želji i intenzitetu

Na pitanje o uigravanju akcija iz prekida, poput kornera, Garcia je zaključio kako je pristup najvažniji. "Da, uvijek nešto pokušavamo, ali na kraju je sve u tome koliko si intenzivan, snažan i koliko to želiš. Samo tako možemo napredovati", poručio je trener Hajduka, piše Index.