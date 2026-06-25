GARCIA: "Ne znam hoćemo li osvojiti trofeje, ali bit će dugoročno bolje"

Jako sam zadovoljan, radimo napornije nego ranije, ali igrači i više uživaju.

Rekao je to Hajdukov trener Gonzalo Garcia za RTL nakon pobjede Bijelih 4:0 nad Shkëndijom na pripremama u Sloveniji.

Splićane već za dva tjedna očekuje otvaranje sezone i prva europska utakmica, 1. pretkola Europske lige protiv Žiline.

- Žilina je dobar klub i godinama rade dobro. Igrali su zadnjih godina nekoliko puta u Europi, što je više nego mi, ali moramo gledati sebe. Ako ne napredujemo, ne možemo očekivati da će nas pustiti da pobijedimo.

Momčad će opet doživjeti velike promjene: na odlasku su Rebić, Krovinović, Almena, Guillamón, Šarlija..., a stigli su Brutti, Anđelo Šutalo, Van Hoorenbeeck, vjerojatno će i reprezentativac Madagaskara Acapandie.

- Prošle sezone nismo uspjeli i sad je fokus na bolju i kvalitetniju strukturu. Ne znam hoćemo li osvojiti trofeje, ali ako promijenimo neke stvari, bit će dugoročno bolje, za budućnost kluba - rekao je Garcia i zaključio:

- Trošili smo puno prijašnjih godina, sad smo malo pametniji...