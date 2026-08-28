Garcia nakon velikog uspjeha Hajduka: "Ovi ljudi umiru za Hajduk, a to je najvažnije"

Hajduk je nakon dugih 16 godina ponovno izborio europsku jesen, a veliki uspjeh Bijelih još je jednom prokomentirao trener Gonzalo Garcia.

Urugvajski stručnjak nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji je njegova momčad odradila europski put, a posebno je istaknuo karakter i zajedništvo koje su igrači pokazali u trenucima kada su bili pod najvećim pritiskom.

"Zadovoljan sam načinom na koji igrači rade i kako se ponašaju. To je momčad. Svi stavljaju momčad ispred sebe i svi svakoga dana dolaze raditi. Kada smo pod kritikama, svi su tu i nastavljaju gurati te svakoga dana žele dati još više. To je otpornost koju morate imati, posebno na ovakvom mjestu", poručio je Garcia.

Emotivan oproštaj od Pukštasa

Posebno emotivna priča bila je posljednja utakmica Rokasa Pukštasa u dresu Hajduka. Amerikanac je nakon šest godina provedenih u Splitu odigrao oproštajnu utakmicu i pogotkom u produžetku donio Bijelima pobjedu protiv Rakówa i plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Garcia smatra da teško može postojati ljepši način za oproštaj od kluba.

"Bilo je emotivno. Mislim da je ovdje proveo šest godina. Odrastao je s mnogim igračima koji sada igraju u momčadi i dugo je s njima dijelio svlačionicu. Mislim da ne postoji bolji način da napustiš klub nego da zabiješ važan pogodak i pomogneš klubu da izbori Europu", rekao je Garcia.

"Moramo stvarati nove uspomene"

Plasman u Europu stigao je nakon 16 godina čekanja, a trener Hajduka svjestan je koliko je takav rezultat važan klubu i navijačima.

"Razumijem frustraciju. Svake godine kada nešto ne ostvarite, čini vam se kao da čekanje traje jako dugo. Ali ovi igrači pokazali su da imaju osobnost i kvalitetu da to naprave i jako mi je drago što to vidim", kazao je.

Dotaknuo se i velike Hajdukove europske prošlosti.

"Hajduk je igrao Ligu prvaka 1995. godine. Prošlo je puno vremena. Lijepo je to, ali moramo stvarati nove uspomene. Ne trebamo razgovarati samo o prošlosti, nego o sadašnjosti i budućnosti", poručio je.

Hajduk sada čekaju dvije fronte

Bijele nakon europskog uspjeha očekuje zahtjevan ritam i paralelna borba u domaćim i europskim natjecanjima.

Garcia priznaje da njegovoj momčadi neće biti lako.

"Bit će teško, jako teško. Danas smo razgovarali o tome. U ovom trenutku odigrali smo 12 službenih utakmica i imali oko 60 treninga. Igrači su iscrpljeni. Ne znam koliko je klubova u Europi već odigralo toliko utakmica. Moramo biti fizički i mentalno spremni", rekao je.

Unatoč umoru i rasporedu koji čeka njegovu momčad, Garcia ne želi mijenjati pristup.

"Uživamo igrajući nogomet. Nastavit ćemo trenirati i nastavit ćemo raditi."

Na kraju je poslao i poruku Hajdukovim navijačima diljem svijeta.

"Kao što uvijek govorim, ovi igrači i svi ovi ljudi daju sve od sebe. Umiru za Hajduk, a to je najvažnije. Tako ćemo i nastaviti", zaključio je Garcia.