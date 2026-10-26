GARCIA NAKON REMIJA: "Mislim da smo mi bili bliže golu za 0:3 nego oni za 1:2"

Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a. Splićani su vodili 0:2 golovima Fayada i Šege iz 7. odnosno 54. minute, no Istra se vratila preko Jaganjca u 66. minuti odnosno Frederiksena u 81. minuti iz penala.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije održanoj nakon susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Komentar utakmice?

- Bila je teška i dobra utakmica. Istra je pokazala karakter, imali su prilika. Mislim da smo mi kontrolirali utamkmicu i da smo mi bili bliže golu za 0:3 nego oni za 1:2. Oni su napadali, zabili su gol s desne strane, a onda je došao i taj penal za koji mislim da je promijenio utakmicu. Nisam ljut na igrače, odigrali su dobru utakmicu.

Zašto ste zamijenili Acapandieja za Gabrića?

- Jer je to tražio. Marešić je tražio zamjenu, kao i Dalisson koji je imao problem s koljenom, Marešića je bolio kvadriceps, a Acapandie je bio umoran, nije imao energije. Zato su bile zamjene. Znali smo da su krilni igrači umorni, zato smo im dali 70-ak minuta.

Zašto Livaja nije igrao?

- Imao sam tri promjene koje su bile zbog ozljeda, Bamba i Šotiček bili su umorni, zato sam ih zamijenio.

Mislite li da je Istra bila opasnija?

- Imali smo nekoliko trenutaka u kojima smo mogli zabiti pogodak, ali nakon 1:2 krenuli su problemi. Mislim da je to bio jedan od trenutaka kada je krenulo prema gorem. Mislim da onaj kazneni udarac bio skroz nepotreban.