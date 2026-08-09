GARCIA NAKON REMIJA: "Ako želiš nešto previše, zaborave se osnove"

Hajduk je danas od 21 sat na Poljudu igrao protiv Istre utakmicu 2. kola SHNL-a, a Bijeli su u posljednjim sekundama utakmice primili izjednačujući gol i upisali remi, 2:2.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Što se dogodilo, primate golove u posljednjim minutama?

Opet smiješni golovi u zadnjim minutama, to je uzorak koji ponavljamo. Prestajemo pritiskati, puštamo igarče svugdje. Kada smo zabili teški drugi gol, kao da smo stali. Moramo to mentalno promijenili, ne smijemo htjeti pobijediti 2:1, već moramo željeti pobjedu od 3:1. Moramo to promijeniti.

Promijenili ste opet nešto u igri, je li to bilo krucijalno?

Čak i nije, neki su nam pasovi bili presječeni, veznjaci su nekad gubili loptu kada su imali potpunu kontrolu. Mislim da je prvo poluvrijeme bilo pod kontrolom, kasnije smo nepotrebno gubili loptu, nekad i u sredini akcije, nije se gledalo gdje su ostali suigrači. Ako želiš nešto previše, zaborave se osnove. Ne bih rekao da smo bili predvidljivi.

Jeste li razočarani?

Naravno da je puno toga novo, u Europi to dobro ide, primili smo golove protiv Paofsa koje nismo smjeli. Da nismo, to bi otišlo u drugom smjeru. Igramo puno utakmica u kratko vremena, neki se igrači ne stignu odmoriti fizički ili psihički. Ne bih rekao da smo razočarani, ali ne možemo na dva fronta, u Europi i prevnstvu, igrati odlično.

Gdje se možete poboljšati?

Danas nije bila loša igra, ali ni najbolja. Moramo bii sposobni gurati naprijed i ne popustiti nigdje. Naravno da moramo napredovati. Ako imate igrača od 35 godina, teško je da on može napredovati, ali imamo mlade igrače.

Kakav odnos imate s nadređenim osobama, odnosno predsjednikom, sportskim direktorom?

Ja radim u tom podurčju.

Što je spoecifično u zadnjoj liniji?

Primamo smiješne golove svaki put. Nismo toliko zaslužili, prošle smo godine bili dobri, sada smo u dobrom presingu, ide to dobro, ali u zadnjim trenucima padamo, ne pritišćemo dovoljno i tako smo primili pogotke u zadnjim minutama. Ne idemo jako u duele, ali to je stvar cijele momčadi, ne samo obrane. Izgubili smo dvije lopte gdje nismo trebali. Pafos je jedini kreirao više od tri šanse, ali u globalu, Varaždin je iz dvije prilike zabio dva gola. Mislim da smo mi kreirali puno više šansi od protivnika.

Hoće li biti promjenau zadnjoj liniji?

Vidjet ćemo, imamo Gabrića, Racija, Acapandie je krenuo na klupi, htjeli smo mu dati malo odmora. Vidjet ćemo, to je neka globalna stvar, nije stvar individualca.