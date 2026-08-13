GARCIA NAKON PROLAZA: "Igrači ne smiju voditi svoju igru i s*anja se neće događati"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a slavili su Splićani uvjerljivom pobjedom od 4:0. Bijeli će igrati protiv poljskog Rakówa u play-offu Konferencijske lige.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Hajduk je primio dva gola u svakoj utakmici do sada. Kako to promijeniti?

Da, primili smo golove, ali zato što smo se povlačili. Pafos je imao jake igrače, primili smo gol iz tranzicije. Mislim da nisu stvarali puno šansi, ne bih ovo nešto pretjerano mijenjao, to se treba raditi u posebnim trenucima. Moramo nastaviti pritiskati kako bismo to umrtvili. Protiv Pafosa smo imali šansi, ne kažem da oni nisu kvalitetni. Istra je također imala 2-3 prilike i tako su zabili golove. Ljudi nekada ne vide problem, a ja znam što je točno problem, a što nije. Svi se trebaju vraćati u obranu, ne smiju voditi svoju igru i s*anja se neće događati. Ne možete nas pitati stalno hoćemo li biti prvaci, moramo biti realni u životu. Nemam čarobni štapić kojim ću poboljšati igrače. Neki su igrači otišli, neki došli prije koji tjedan, ali gradimo momčad, to smo krenuli prije 3 tjedna. Mislim da se možemo dobro organizirati i dobro igrati, ali bitno je biti realističan.

U tri ste utakmice u Europi pobjeđivali kući i niste primiligol. Možemo li to vidjeti i protiv Rakowa?

Mislim da momci rade dobro, rade jako, promijenili su mindset. Rakow je težak protivnik, igrao je Europu, moramo biti jači na lopti, agresivni i kada nemamo loptu. Ako ne budemo pritiskali, uništit će nas. Ne znam kada je Hajduk zadnji put igrao play-off, ali sigurno mogu reći da će momci dati sve od sebe.

Danas su svi igrali dobro, ali kako komentirate Šutala i Racija?

Igramo već 8 utakmica s različitim igračima. Šutalo je došao posljednji i prilagodio se odlično, moramo biti oprezni s njim, krenuo je danas od prve minute. Raci je također jako dobar, imali smo nekoliko situacija koje je dobro iskontrolirao.

Što je najveći problem koji treba riješiti?

Ako želimo igrati puno utakmica, ne smijemo posrtati. Pustili smo puno skupih igrača, novi su došli, a oni se moraju prilagoditi. Očekujem da će svi to dobro odratiti, ali za to je potrebno vrijeme.

Kako ste zadovoljni s Livajom danas?

Radio je sve što smo htjeli od njega, bila je to solidna utakmica.