Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru, a danas su također upisali poraz od 0:2.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije održanoj nakon susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Golovi kao da su došli iz vaših grešaka. Koliko Vas to ljuti?

Ne ljute me greške, ljute me neke druge stvari, a kada napraviš grešku, ona ide protiv tebe. Nismo zaslužili pobjedu ni u kojem slučaju, imali smo šansi. Ljut sam zbog igre.

Kao da niste bili pravi večeras?

Igrači rade dobar posao tijekom cijele sezone, a danas je bilo ovako. Neke nas stvari vuku u probleme, nekada drugi mogu odigrati na 95 % i pobijediti. I da igrač na 100 %, ne znači da ćeš pobijediti. Teško je objasniti neke stvari, zbunjen si kada nisi dobar, a znaš da moraš i možeš biti bolji. Ako radiš stvari koje te unaprjeđuju kao igrača, rezultat ne može izostati. Moj je posao držati ih budnima.

Napravili ste tri izmjene tijekom poluvremena. Zašto?

Uveo sam im kako bismo pokušali zadržati loptu, svaki bismo je put izgubili kada bismo je dobrili. Htjeli smo stabilnost, bolje čuvanje lopte. Protivnik je bio dobar, izbacili su nas u nekim situacijama. Broj 10 im je bio izvrstan danas. Ako ne dajete 100 %, igrate s igračima koji su je*eno dobri.

Koliko ste nezadovoljni porazom?

Razočaran sam kako smo izgubili, ne zbog poraza. Nismo radili ono što smo trebali. Možete izgubiti na bilo kojem terenu ako ovako igrate.

Je li ovo slična utakmica kao i protiv Pafosa ili Rijeke?

Ne bih ovo uspoređivao s Rijekom ili Pafosom, ni tada nismo radili ono što je trebalo.

Mislite li da se niste dobro adaptirali na njihovu igru?

Kada pritišćete s krilima, kreirate distancu. Problem je kada dopuštate duge lopte, Hrgović je puno trčao, kao i Marešić. Ako se skupi nekoliko lošh stvari, to ne bude dobro. Puno momčadi pokušava igrati na preskakanje jer igrači nekada zaspu, ne budu u utakmici.

Što ste htjeli postići zamjenama?

Tranzicija nije bila dobra, imao sam osjećaj da ni neće doći pa sam tražio novi način za to. Želio sam čvrstu sredinu, bili smo otvoreni u nekim sitaucijama, krenuli smo dobro u drugo poluvrijeme i odmah smo primili pogodak, jako rano, odmah nakon promjena. Kada se vidi rezultat, ne može se reći da je bilo dobro.