GARCÍA NAKON PORAZA: "Nismo zaslužili izgubiti, bili smo bolji u drugom poluvremenu"

Hajduk je danas od 18:30 gostovao kod Varaždina u prvoj prvenstvenoj utakmici u aktualnoj sezoni, a slavili su domaćini rezultatom 2:1 odnosno pogocima Mladenovskog u 53. minuti i Mamića u 62. minuti, dok je za Hajduk zabio Pukštas u 56. minuti, a uz to Livaja nije realizirao kazneni udarac.

Utakmicu je na press-konferenciji nakon susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo García.

Kako komentirate utakmicu?

Slabo, jako slabo. Nismo dobro ušli u prvo poluvrijeme, mislim da je drugo poluvrijeme bilo drugačije, imali smo šanse, ali smo primili glupe golove. Nismo zaslužili izgubiti, bili smo bolji u drugom poluvremenu, mogli smo i zabiti još koji gol.

Mijenjali ste čak igrača, je li to prvi put da ste to napravili?

Mislim da nije, imali smo težak raspored, došli smo kasno, a igrači su se izmorili. Melnjak je igrao na poziciji koja nije njegova, pokušao sam sve rotirati što sam mogao, svi su bili umorni, pokušao sam unijeti novu snagu.

Što je sa Sigurom?

Igrao je 20-30 minuta, došao je prije par dana. Osjećao je zadnju ložu, nismo htjeli ni s čim riskirati.

Izgleda kao da nemate energije…

Mislim da smo kreirali dosta šansi, nismo jednako u svakoj utakmici. Imamo jedno krilo i on ima ozljedu koljena. Šegina pozicija, kao i Melnjakova, nije krilo. U mnogim stvarima napredujemo, imamo dobre trenutke, ali to trebamo i stabilizirati, ne bi to trebalo varirati. Mislim da smo mogli zabiti još golova, trebalo je biti dovoljno za pobjedu jer smo imali šansi.

Ima dosta individualnih pogrešaka…

Varaždin je jako dobar u prekidima, situacija kod drugog gola bila je 2 na 1, u takvim situacijama treba poginuti za loptu, gol je bio smiješan... Nekada se i događaju greške, možda ne bude najbolji dan.

Ritam Vam je jak, trebate li još igrača?

Klub radi na tome, vidite da se izgrađujemo. Morate raditi u svim područjima, nismo u najboljoj situaciji. Vidjet ćemo koga ćemo trebati, tu su uvijek i ozljede, teško je održati to kada se igra u jakom ritmu. Moramo se samo fokusirati na iduću utakmicu.