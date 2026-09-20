GARCIA NAKON PORAZA: "Igrači sada trebaju i fizički i psihički odmor"

Hajduk je danas s početkom od 17 sati igrao protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 8. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Rijeka rezultatom 3:0 odnosno golovima Dantasa iz 35. minute, Vignata iz 45'+3 te Adu-Ajdeija iz 58. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Mislim da smo ušli dobro i kako smo krenuli, kontrolirali smo utakmicu, ali iz prvog smo šuta primili prvi gol, a kasnije i drugi. Pokušavali smo, drugo poluvrijeme nije bilo toliko dobro, imali smo prilike koje nismo iskoristili.

Zašto se isključeni?

Mislim zbog situacija na koje sam aludirao prilikom pogodaka, nije se smjela nastaviti igra dok je igrač na podu, bio sam jako energičan, ali nikoga nisam napadao. Mislim da nas je Rijeka kaznila.

Što ćete raditi u reprezentativnoj pauzi?

Imamo dosta igrača koji će ići prema reprezentativnim obavezama, ali sigurno svima treba odmor, Pajaziti ima neku malu ozljedu. Igrači se trebaju i fizički i psihički odmoriti.

Sitaucija je bila konfuzna oko prvog gola?

Da, ali što ćemo, nismo ni znali da Dantas tako ulijeće u teren, vikali smo Raciju, ali sve se brzo dogodilo. Moramo naučiti živjeti s teškim situacijama, ali ne smiju nam se događati.

Što ste rekli igračima nakon utakmice?

Da ne gube glavu i da sam ponosan na igru. Moraju se odmoriti, i glavu i tijelu. Imamo dobre utakmice iza sebe, danas smo igrali dobro, ali nije išlo.