GARCIA NAKON PORAZA: "Glava nam uopće nije bila u utakmici"

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, a Bijeli su upisali prvi poraz u Konferencijskoj ligi izgubivši rezultatom 1:0 odnonso autogolom Hadžikadunića iz 89. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj nakon susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Mislim da smo ušli u utakmicu s puno ambicije, ali da smo dali dovoljno energije, pobijedili bismo. Nije da nije bilo dovoljo agresivnosti, ali nisam htio da igramo ovako, igrali smo totalno drugačije od zamišljenog i onda te kazne. Mislim da smo imali šanse za pogodak, oni isto šansu-dvije, ali nemam dobar osjećaj o tome kako smo odigrali utakmicu.

Biste li promijenili nešto prije?

Bili smo prljavi u nekim dijelovima utakmice, nepotrebno. Mogli smo neke stvari drugačije napraviti, počevši od organizacije, smirenosti i svega. To se nije vidjelo u prvom dijelu. Igrači nisu krivit ali sigurno je da nismo glaovm bili u utakmici.

Bili ste dosta sporiji u prvom dijelu?

Mislim da smo čak bili brzi u nekim situacijama, s ubačajima pogotovo u prvom dijelu, a u drugom smo poluvremenu usporili. Kreirali smo šanse gdje smo mogli i u prostoru u kojem smo mogli. Imali smo i nekoliko tranzicija, ali i pokušaja istrčavanja prema naprijed s loptom, no nije bilo nikoga.

Mislite li da možete doći do pobjede u idućim utakmicama?

To je cilj, imamo energiju i sve, ali stvar je i kako se pokažemo. Ne možemo letjeti po terenu i ne znati što radimo. Igrači su stvarno jako dobri u svemu, ali danas nismo bili na nivou, dosta smo kuhali, no nismo uspjeli to privesti kako treba do kraja.

Može li se momčad oporaviti od ovog poraza?

Mora. Imamo jako tešku utakmicu u Osijeku, moramo pokazati tko smo. Danas nismo dobro pročitali protivnika, nismo smjeli izgubiti, ali nije smak svijeta. Sve mora biti na svom mjestu kako bi se pobjeđivalo.

Je li lakše naučiti iz ovakvih utakmica?

U nogometu je lakše učiti iz ovakvih utakmica jer znaš da moraš nešto napraviti. U utakmici protiv Gorice imali smo dosta grešaka, a pobijedili smo ih 5:0. Svaka je utakmica lekcija, nisam ljut nego razočaran. Ovo nije bilo onako kako smo se dogovorili, igrači su također razočarali, a možda nam ova utakmica i pomogne. Htjeli smo bodove.

Možete li detektirati problem?

Vezni su igrači bili svugdje, presing je bio dobar, krila su isto bila svugdje. Nismo danas imali najbolji dan, igrači su htjeli pobjedu, ali moramo raditi. Bili smo dobri u nekim stvarima, ali moramo imati strpljenja i čekati na neke stvari. Neke te utakmice nauče svemu, a mi smo danas naučili dobru lekciju.

Čeka Vas Osijek, kako ćete se pripremiti?

Analizirat ćemo ih, iako znamo kakva su momčad. Pobijedili smo ih 4:0, ali to nije bio realan rezultat. Pokazali su da se dobro brane, da mogu držati rezultat u svojim nogama, bit će sigurno lijepa utakmica.

Što Vas je najviše impresioniralo kod Lincona?

Energija, organiziranost, puno su se borili, znali su kada krasti vrijeme i kada ubrzati. Imali su lopti u prostoru, mislim da su bili jako dobra momčad.

Svi su očekivali pobjedu, kako sada to opravdati i bojite li se rezultata u idućim utakmicama?

Kada smo pobijedili Ajax, svi su mislili da smo već na krovu Eurpoe. Ako mislite da se bojim, Vaš problem pokazuje da onda imamo problem u Klubu. Moramo raditi, prijatelju, pognuti glave, popraviti fokus i raditi i dalje. Svi rade jako dobar posao u Klubu, ljudi bi trebali biti sretni. Nećemo plakati jer smo izgubili od Lincona.

Hajduk uvijek ima problem s "manje zvučnim" protivnicima. Kako to riješiti?

To su sve dobre obrambene momčadi i teško je zabiti im gol. Nismo danas dobro pročitali igru, a protiv Varaždina smo trebali upisati pobjedu. Pucali su sa svoje polovice u jednom trenutku, mogli smo primiti gol, ali mogli smo ih i zabiti u prvom poluvremenu.

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