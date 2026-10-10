GARCIA NAKON POBJEDE U DERBIJU: "Momčad su i zajedništvo na prvom mjestu, a onda igra"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj nakon susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Momčad je dobro odigrala utakmicu, jako su se dobro postavljali. Je li to ključ pobjede?

Da. Rekao sam to već na početku sezone da je momčad jako dobra, a ovakve nas pobjede vesele i ljudi su sretni.

Ovo Vam je prva pobjeda na klupi Hajduka protiv Dinama. Koliko Vam znači?

Igrači su jako dobro sve odigrali, jako puno mi znači, išli su sa srcem unutra.

Jeste li zadovoljni Bambom?

Bamba je nevjerojatan igrač u svlačionici i nevjerojatan igrač i puno ga puta napadaju bezrazložno, drago mi je da je zabio pogodak i da može pokazati kvalitetu, ja ga nikada ne kritiziram.

Kraj utakmice je bio grozan, što Vam je sudac rekao?

Rekao sam svima da igramo bez obzira na sve.

Jeste li izgubili glas na terenu ili je to od prije?

Izgubio sam ga vičući uz teren.

Kako biste ocijenili ovu utakmicu i usporedili je s prethodnima?

Odigrali smo jako dobro, imali smo sreće u nekim trenucima, odustajali smo, a danas nije bilo tako. Duh nas je zajedno držao, primili smo gol i vratili smo se nakon toga. Momčad su i zajedništvo na prvom mjestu, a onda igra.

Kako komentirate nastupe Šotičeka i Hrgovića?

Obojica su jako dobra, Hrgović može igrati na 4-5 pozicija, Šotiček također jako dobro radi, raste i vjerujem da nije znao što može kada je došao ovdje, a pokazao je da može puno toga.

Zašto nije igrao Livaja, čuvate li ga za Ajax?

Nije igrao jer sam prije utakmice razmišljao o nekim taktičkim stvarima, imao sam tri odluke kojima sam se vodio, ali to nije ništa protiv njega. Želio sam da pobjedimo.

Kako komentirate atmosferu?

Kao i uvijek, nevjerojatna je. Vidio sam da su danas svi bili iza nas, poticali su momke cijelo vrijeme. Možemo izgubiti ili pobijediti, a oni su uvijek tu i to me jako veseli. Danas su nas gurali u teškim trenucima. Ako želite pobjeđivati, morate biti zajedno. Čestitam im, čestitam momčad i trudit ćemo se ovako dalje nastaviti.