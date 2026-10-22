Garcia nakon pobjede: Ponosan sam

Hajduk je na gostovanju pobijedio švicarskog prvaka Thun 0:1 u drugom kolu Konferencijske lige. Strijelac jedinog gola bio je Dalisson u 17. minuti. Momčad trenera Gonzala Garcije time je ostvarila četvrtu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima, dok je u trećerazrednom europskom natjecanju došla do drugog slavlja u nizu nakon što je nadigrala Ajax na Poljudu (2:1). Idući europski susret Hajduk će igrati 5. studenoga na Gibraltaru protiv Lincolna.

U nastavku pročitajte izjave Gonzala Garcije i Michelea Šege za Arena Sport.

Garcia: Ponosan sam

"Jako smo dobro krenuli u KL-u. Danas je bila drugačija utakmica, drugačiji suparnik i drugačiji teren. Ponosan sam što je ovo bila momčadska pobjeda", rekao je trener Gonzalo Garcia.

"Thun ima dobre, fizički moćne igrače. Teren je brz, igrači poput Bambe i Šotičeka na takvom imaju problema. Jaki su u duelu i borbi za drugu loptu. Tjeraju te da se boriš. Da smo igrali kod kuće ovu utakmicu, bila bi potpuno drugačija. Imali smo kontrolu pa se vraćali i tako nekoliko puta.

Imali smo nekoliko šansi za zaključiti utakmicu. Pokazali smo zrelu igru, sviđa mi se to. Del Moral i Fayad? Takva je bila utakmica, bili su u teškim situacijama i odigrali su odlično. Odradili su i defenzivni posao. Svi su danas dobro odigrali. Današnja utakmica zahtijevala je drugačije stvari.

Bit će teško, kao i danas. Lopta puno leti na ovakvom umjetnom terenu. Isto ćemo probati protiv Lincolna na Gibraltaru. Još ih nisam gledao, prvo imamo Istru i Goricu. Imat ćemo isti mentalitet.

Pobijedili smo i sada moramo ovako nastaviti. Moramo se nastaviti boriti. Trudimo se biti kompetitivni u svakoj utakmici i svakom scenariju. Danas ste vidjeli zašto je Thun prošle sezone bio prvak Švicarske. Iduća utakmica je najvažnija, pa onda iduća", zaključio je Garcia.

Šego: Penal? Ne kopka me, zašto?

"Tvrda utakmica, na mišiće. Izgurali smo do kraja i svi sretni. Penal? Ne kopka me, zašto? Idemo dalje. Ako ne pucaš, nećeš ni zabiti. Ništa, promašio sam. Svaka čast golmanu, rijetko koji bi ostao na sredini.

Ekipa je ovo mogla zamisliti na početku sezone, navijači možda nisu. Tako ćemo i nastaviti. Slijedi nam odmor pa utakmica s Istrom. Gostovanje u Gibraltaru? Jednom nogom smo prošli skupinu, ali to treba potvrditi. Svatko svakoga može dobiti. Moramo biti ponizni i samo skupa možemo nešto napraviti", izjavio je Michele Šego, kojem je golman Thuna obranio kazneni udarac, prenosi Index.