GARCIA NAKON POBJEDE: "Ono je jasno bio crveni karton"

Hajduk je danas od 15 sati igrao protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su slavili golom Martina iz 89. minute i upisali minimalnu pobjedu od 0:1.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Mislim da je bila jako dobra utakmica, imali smo odlično prvo poluvrijeme, dolazili smo u dobrim trenucima naprijed, kontrolirali smo ih jako dobro. Pao nam je ritam, zato sam mijenjao i onda je sve bilo dobro. Sretan sam s pobjedom, imali smo teška tri boda i izvukli smo pobjedu.

Je li Martin blizu prvih 11?

Svi su blizu prvih 11. Martin je igrao jako dobro, kao i protiv Gorice. Šego je bio na nivou isto, vođa je. Mentalitet je također jako bitan. Moguće je da će zaigrati, ali mora nastaviti rasti i očekujem od njega da će nastaviti ovako dobro rasti.

Kako komentirate crveni karton?

Za mene je to bio jasni crveni karton. Ne nam zašto se uopće zvao VAR, na snimci se jako dobro sve vidi. Ako ovo nije crveni karton, ne znam što je. Bilo je gotovo svih elemenata tu, bilo je i prekršaja, ali za mene je ovo bio crveni karton.

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