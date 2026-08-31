GARCIA NAKON POBJEDE NAD LOKOMOTIVOM: "Igrači će imati odmor, nisu imali vremena za to"

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji održajnoj susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Dojam je kao da ste mogli zabiti još golova?

Da, bili smo jako dobri, kreirali smo dosta šansi, mislim da smo u prvom dijelu bili puno bolji i mislim da moramo jače ići u neke stvari.

Bili ste i energetski bolji...

Da, momci jako rade, mukotrpno svaki dan i gladni su pobjede. Nakon pobjede uvijek je pozitivno, ali nikad ne možete reći da nisu dali svoj maksimum. To je vrlo jednostavno, pokazali su to danas.

Bilo je dosta lijepih stvari, čista mreža, debi i prvijenac?

Da, nekada kao da igramo limitirani, ali danas je bilo jako dobro, Silić je obranio dobre pokušaje. Jako sam sretan zbog Šotičeka, ne toliko koliko zbog gola već zbog svega, jako je dobro odigrao. Acapandie je odigrao

Što je s Van Hoorebeeckom i Sigurom? Radite li na njegovom transferu?

Imao je neki problem s kukom, a sa Sigurom radimo na prijelaznom roku.

Sutra se očekuje novi igrač, Khalil Fayad što očekujete od njega?

Mislim da će se dobro prilagoditi nama, nadam se da će se dobro uklopiti i da će krenuti trenirati što prije.

Očekujete li još igrača?

Da, malo smo tanki s nekim igračima, Robert (op. a. Graf) radi na tome jako naporno i da ih dovede do određenog dijela prijelaznog roka.

Što možete reći o Ajaxu?

Mislim da je grupa jako nepredvidljiva, ima tu jako dobrih klubova, klubovi iz Danske jako su dobri, imate i jako dobru momčad i u Švicarskoj, kao i u Gibraltaru za koje se čini da će biti lako, ali pogledajte samo njihove rezultate u Europi.

Možete li prokomentirati penal na Bambi?

Nisam to vidio, kada sudac odluči, ja ne mogu tu ništa. Po mom mišljenju mislim da je bio, ali nisam to najbolje vidio, ne znam.

Ne igrate u četvrtak, kako ćete se na to prilagoditi?

Igrači će imati odmor, nisu imali vremena za to, sutra će biti aktivacija i onda odmor, vjerujem da zaslužuju koji dan odmora.

Kako komentirate šušur u Splitu i što kaže Slaven Bilić?

Slučajno smo se susreli, išao sam s prijateljima u grad. Njegov i moj sin u istom su razredu, slučajno smo se susreli. Ne izlazim često, ali eto, jučer sam otišao vani na večeru.