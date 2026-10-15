GARCIA NAKON POBJEDE NAD AJAXOM: "Igrači su pokazali da se ne predaju ni kada gube"

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige i upisao pobjedu od 2:1 zahvaljujući golovima Bambe iz 37. minute i Šotičeka iz 55. minute, dok je za Ajax zabio Klaassen.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije nakon susreta prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako se osjećate nakon utakmcie, što ste rekli igračima u svlačionici?

Što im možete reći? Prva utakmica u Europi nakon 16 godina, Ajax je jako dobra momčad, bila je teška utakmica. Mogu biti jedino ponosan. Pokazali su da se nikada ne predaju, čak ni kad primi pogodak.

Je li Vas Ajax podcijenio? Izbornik Bilić rekao je da ga je iznenadio agresivni Hajduk?

Žele rasti i raditi, zato smo bili agresivni i spremni smo odgovoriti svakome. Krenuli smo jako. Mislim da nas nisu podcijenili, mi smo pokazali da želimo pobjedu od prvog zvižduka, nismo im dali disati, s loptom smo bili jako dobro. Danas su se i stvari dobro posložile, a nekada možeš igrati dobro i da remiziraš ili izgubiš.

Što Vas posebno veseli u ovoj utakmici i čime ste zadovoljni?

Veseli me što nikada ne odustaju, utakmica je bila posebna, a igrali su pametno. Nije ovdje bila stvar samo enegrije. Kontrolirali smo utakmicu jako dugo, a u trenutku kada smo primili gol, bili su jako pametni i nastavili su s onim što smo se dogovorili. Mladi su igrači također jako inteligenti.

Hadžikadunić je zamijenio Racija, je li to zbog omjera visine?

Željeli smo biti mirniji, njihov je napadač bio jako opasan i težak za čuvanje, a on i Marešić tu su odradili dobar posao.

Gdje je granica rasta momčadi? Napreduju stalno...

Teško je reći, imamo dobre trenutke, i fizičke i psihičke. Ne bih htio biti nepošten i reći da su i prethodnici govorili da rastu, ali vidim da napreduju. Treba biti konzistentan cijelo vrijeme bez obzira na putovanja i utakmice. Imamo nevjerojatne ljude i atmosferu, nikome neću ništa besplatno dati, mora to zaslužiti.

Je li Vam ovo najveća pobjeda u karijeri?

Čini me sretnim vidjeti sve ove sretne ljude kada pobjeđujemo, to me veseli više od pobjede, svi su kao dio obitelji i međusobno si pomažemo. Bio je cilj uvesti Hajduk u Europu i uspjeli smo, ponosan sam i na igrače i na cijeli tim koji radi tu.

Koliko je bilo teško pripremiti momčad?

Bilo je malo nezgodno, nismo željeli da napadač trči, a to je samo jedan dio. Kada izgubiš loptu, moraš trčati po nju. Nismo smjeli kasniti na to. Mislim da je tu bilo kombinacije svega, Ajax ima kvalitetu. Treba biti ravnomjerno raspoređen omjer obrane i napada.

Ostale ekipe kao da imaju više poštovanja prema Hajduku. Hoće li Vam to otežati?

Ne brinem se o tome toliko, idemo samo dalje prema naprijed.

Je li mentalitet usađen u momčad?

Nikad ne mislim da nisu u onome što radimo, mogu nekada odlutati, ali uvijek su tu. Naučili smo u prošlosti da se neke stvari mogu lako i brzo promijeniti. Kada vidite kako se neki igrači kreću i kako se postavljaju, sve je jasno. Neke se situacije moraju jednostavno prepoznati.

Kako biste prokomentirali Bambu?

On je poseban na terenu. Ono što on može, ne može svatko, ali naravno, vrijedi isto i za druge igrače. Nekada poleti pa ga moram hvatati, ali to se ne događa često. Jako je dobro pomagao momčadi.

Kako komentirate atmosferu i prekid utakmice?

Atmosfera je bila, kao i uvijek, prelijepa. Lijep je osjećaj znati da je uvijek podrška tu. Moramo se ispričati Ajaxu na svemu i UEFA-i na neredima. Ajax je klub s velikom poviješću.