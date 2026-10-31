GARCIA NAKON POBJEDE: "Moramo nastaviti s ovakvim radom"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli visokom pobjedom od 5:0. U strijelce su se upisali Huram u 22. minuti, Bamba u 33., Martin u 38. i 50. minuti te Šutalo u 70. minuti.

Utakmicu je na press-konferenciji za prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Prije samog početka konferencije za medije, Hajduk je uime glasnogovornika Bože Pavkovića izrazo sućut obitelji Mate Miše Kovača koji je danas preminuo, a usput je i zahvalio na Mišinim pjesmama koje je ostavio u nasljeđe.

Kako ocjenjujete utakmicu i je li Martinu mjestu u špici?

Bila je dobra utakmica, igrali smo protiv momčadi koja je radila jako dobre stvari, prije smo imali problema s njima, a danas smo uspjeli to promijeniti i iskontrolirati. Mislim da se Martin bolje osjeća na krilu, ali danas je odradio jako dobar posao. Ima slične karakteristike kao Šego, sve je stvar mentaliteta. Promijenio je kulturu, državu, svlačionicu i treba ti vremena za prilagodbu, a sretan sam zbog njega.

Danas sve kao da je išlo dobro?

Da, igrali smo jako dobro, moramo samo nastaviti raditi ovako i nikako ne prestajati s radom. Bili smo savršeni u gotovo svemu, izgledalo je kao da je lako, ali nije bilo baš tako odmah.

Huram je odigrao odličnu utakmicu?

On je jako odabr igrač, vjerujemo mu, lijepo je da je danas dobro iskoristio minute i pokazao sam potencijal, sretan sam s time.

Momci s klupe također su unijeli energije?

Da, Melnjak je jako dobro igrao, Brruti također. Istina je da zaslužuje više minuta, Šutalo je također jako dobar na poziciji na kojoj igra. Oni koji nisu igrali bili su sretni zbog onih što su igrali i to je najvažnije.

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