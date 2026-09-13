GARCIA NAKON POBJEDE: "Mislim da su svi mogli napraviti puno više danas"

Nogometaši Hajduka večeras su s početkom od 20 sati igrali protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli minimalnom pobjedom od 1:0 odnosno golom Dalissona iz 22. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Igra nije bila najljepša, ali pobjeda je tu?

Da, ovo je profesionalna pobjeda kako se kaže. Nismo kreirali ono što smo zamislili, nije bilo toliko fluidnosti, ali ostali smo mirni i dobri na lopti, a to je jako važno.

Je li ovo znak da Hajduk postaje velika momčad?

I danas ste mogli vidjeti kako je momčad dobro igrala, iako je bilo umora. Nisu paničarili, mislim da smo jako dobro ovo odigrali i ova je pobjeda jako važna, a mislim da momčad ide u dobrom smjeru.

Slijedi Vam derbi...

Da, idemo i tu po pobjedu, naravno da je teže igrati na gostujućem terenu, nismo gore dugo pobijedili, bit će posebna utakmica, imaju dobre igrače i trenera, a mi moramo dati sve od sebe.

Dalisson igra dosta bolje od Del Morala...

Oba su igrača dobra, mislim da su svi mogli napraviti puno više danas, vidjet ćemo što će biti idući vikend.

Jeste li tužni što uskoro dolazi reprezentativna stanka?

Da, uživam pripremati utakmice i sve što radim, ima dijelova posla koje ne volim, ali radim ih. Rijeka i Dinamo imali su puno utakmica, kao i mi. Igrači sigurno zaslužuju odmor, dobro će im doći.

Dalisson je igrao jako dobro, kao i Acapandie, možete li reći nešto o njemu?

Jako sam sretan što je tako, atmosfera u svlačionici je dobra, Dalisson je danas bio na mjestu gdje treba biti. Igrao je jako dobro, ovo nije njegova najbolja utakmica, ali spreman je dati se ekipi, kada netko ne stigne na loptu ili nešto tako. Radi dobar posao kao i svi igrači. Ako me poznajete, znate da igra nije samo nekoliko dodavanja, morate raditi dobar posao. Ako ne radite na sebi, idete u propast.

Jeste li očekivali više publike?

Uvijek volimo imati pun stadion, ali sigurno je da i ja i momčad želi što više navijača, a vjerujem da će ih i biti.