GARCIA NAKON POBJEDE: "Mi smo Hajduk i idemo svaku utakmicu po pobjedu"

Hajduk je danas od 18 sati igrao protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL-a, a Bijeli s uslavili rezultatom 0:4. Šego je zabio dva pogotka, u 4. i 28. minuti, Šotiček je zatresao mrežu u 48., a debitant Fayad u 87. minuti.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako komentirate utakmicu?

Mislim da smo bili jako dobri, zabili smo nakon prvih par minuta, to uvijek pomogne i lakše se diše. Osjećao sam da su momci dobro ušli, bili su fokusirani, ušli su jako dobro i svatko je odradio ono što se od njega očekivali.

Kakve su Vam impresije o Fayadu?

Jako dobre, jako je dobro ušao, a došao je prije koji dan, Carlos je također bio dobar, sretni smo i zadovoljni njihovm pristupom i mentalitetom.

Kada možemo očekivati Pajazitija?

Treba mu vremena, to je drugačija sitaucija, neko je vrijeme bez treninga, nemamo vremena vraćati ga natrag. To je pozicija na kojoj trebamo igrače i na kojoj smo tanki, veznjaci su bitna pozicija.

Može li Šego u reprezentaciju?

Mislim da je reprezentacija Hrvatske jako dobra, mislim da igrači mogu igrati na visokoj razini. Ako igraču dobro ide, guramo ga da tako nastavi, ako ne ide, guramo još jače kako bi sve krenulo dobro.

Kako ćete se pripremiti za Kup utakmicu?

Isto kao i za svaku, mi smo Hajduk i idemo svaku utakmicu po pobjedu. Nijedna utakmica nije lakša ili manje bitna.

Hoćete li mijenjati sastav?

Vijdet ćemo, teško je neke stvari uskladiti.