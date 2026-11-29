Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Hajduk rezultatom 4:1, odnosno dvama golovima Šege, Šotičeka i Martina, dok je za Rudeš zabio Skoko.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Rudeša Alen Peternac odgovaravši na novinarska pitanja.

Zaslužena pobjeda.

Da, nakon 2:1 koja je bila izolirana situacija, nešto se dogodilo, puhao je vjetar, malo smo pali, ali u globalu smo odigrali jako dobru utakmicu. U drugom je bilo više stresa, ali nisam to osjetio na igračima. Sada ćemo se malo odmoriti.

Šego je zabio nakon krize?

Nije bio ni u kakvoj krizi. Nije normalno da pričam o njemu jer je bio jako dobar, pokazao je osobnost pri šutiranju kaznenog udarca, sviđa mi se što je takav i što ima stav.

Momci s klupe također su pomogli?

Da, igraju na visokom nivou na svim razinama, pokazali smo da smo momčad i da je Klub dobar jer momci guraju.

Rudeš ima puno kvaliteta, pogotovo Skoku...

Da, vidjelo se da ima napretka, napredovali su mnogo, svima je bilo teško igrati protiv njih. Nije lako igrati protiv njih i biti miran.

Marešić je dao Šegi loptu, to pokazuje i respekt u momčadi?

To mora biti uvijek stvar u glavama navijača - da se momci dokazuju i da je sve u svlačionici dobro. Marešić se nije stavio ispred Kluba i tako treba biti.

Fayad je jako dobro igrao, ali kao da nije najbolji na šestici?

Za mene igra najbolje na osmici, Del Moral radi prljavi posao, a Fayad mora igrati tamo gdje ga trebamo, pokazao je veliki potencijal i radi stvarno puno.

Kako biste usporedili ovu i prethodnu sezonu?

Došao sam kada su frustracije bile ogromne, moralo se nešto promijeniti. Individualci su došli, sve je bilo dobro, ali moramo postaviti standard na neku razinu i kada se igra protiv određenih ekipa.

Kako je zdravstveno stanje Livaje i hoće li putovati u Slavoniju?

Ako je zdrav, ići će, nisam ga vidio danas, imao je problema s leđima, provjerit će to i onda ćemo znati njegov status.



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