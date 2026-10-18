GARCIA NAKON POBJEDE: "Igrači jedva čekaju novu utakmicu"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0 odnosno golom Acapandieja iz 86. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Pobjeda je jako bitna, u prošlosti bi Hajduk izgubio ili remizirao?

Da, velika pobjeda, imali smo tjedan prepun emocija. Trebamo se naviknuti na ovaj ritam utakmica, fizički smo bili jako dobri. Ovo je velika pobjeda.

Zabili ste u posljednim minutama susreta i ponovno ste pokazali da ste mentalno snažni?

Nismo dobro ušli u početku, a kasnije je to krenulo puno bolje. Nekada je i teško izvući neke stavri, Tavares je imao jako dorbu priliku, a da je Canjuga zabio, to bi bilo nevjerojatno, Silić je bio na mjestu.

Jeste li zadovoljni rješenjima u obrani koje momčad ima u ovakvim utakmicama?

Imamo različite karakteristike igrača, drugačije stilove, a imamo i dobre obrambene igrače. Marešić je jako dobar igrač, zna što želimo od njega.

Jeste li zadovoljni Livajom danas i zašto je krenuo?

Šego je prvi napadač, znam da je bio umoran, a ovo je drugačiji igrač. Livaja voli ovakve utakmice, bitne su mu jer je još jedan dodatni igrač. Presing nije bio najbolji u nekim trenucima, a onda je sve krenulo prema boljemu. Zadovoljan sam njime.

Acapandie je natrčao s 30 metara prema golu i zabio, sve se posložilo?

Uvijek je princip isti, igrači moraju vjerovati i raditi ono što se dogovorimo. On se ne nalazi često tamo, a za neke stvari moraš raditi jako ako ih želiš.

Kako se osjećate s obzirom da momčad kao da je stalno gladna?

Bilo bi bolje da smo imali 10/10, ali dobro. Moramo razumijeti da idemo u to svom silom i da moramo imati takav mentalitet. Gladni smo toga, igrači moraju željeti pobijediti. Ljudi nekada mogu biti ljuti na nas, a ja sam sretan kako napredujemo.

U četvrtak igrate na umjetnoj travi, kako ćete se spremiti?

To je drugačija trava od ove koju imamo ovdje, ali igrali smo i sa Žalgirisom na umjetnoj travi i trenirali smo na njemu.

Kako ste zadovoljni Fayadom?

Zadovoljan sam, radi puno, brzo se prilagodio, radi stvari koje smo mu rekli, mora se naviknuti na novu državu i nove igrače. To je kompliment njemu i igračima jer su svi kao obitelj i pomažu mu. Pajaziti ima nešto što volimo, a to je kombinacija puno stvari, lijepo je kada si pomažu. Želimo biti dominantni.

Možete li pobijediti u Švicarskoj i kakvu utakmicu očekujete?

Europske su utakmice uvijek drugačije za sve, teško je reći što očekujem osim teške utakmice. U Švicarskoj je teško biti prvi, trebamo se naviknuti na teren, bit će teška utakmica.

Kako ćete oporaviti momčad do četvrtka?

Lakše se pripremiti za Europu nego HNL, u Europi lakše dišete, imate tri dana za pripremu, a u HNL-u od Europe imate samo dva dana. Igrači su mentalno jako dobri i jedva čekaju novu utakmicu.