Garcia nakon pobjede Hajduka: "Patili smo, nismo bili dobri"

Hajduk je slavio protiv Vardarca rezultatom 2:0, no trener Bijelih Gonzalo Garcia nakon utakmice nije skrivao da nije u potpunosti zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala na terenu.

Iako je konačni rezultat bio uvjerljiv, Garcia smatra da je utakmica bila znatno teža nego što sugerira semafor.

„Zadovoljan sam rezultatom. Ali, patili smo, istina. Bilo je 1:0, osjećaj je bio da smo sve kontrolirali, ali istovremeno smo na trenutke bili traljavi, nismo imali ritma, nismo bili dobri“, kazao je Garcia.

Posebno je izdvojio završnicu susreta, u kojoj je protivnik mogao doći do izjednačenja.

„Pri kraju su oni imali šanse da zabiju za 1:1. Dante je imao par obrana, završilo je 2:0, ali bila je to teška utakmica“, dodao je trener Hajduka.

Oduševio ga stadion

Garcia je nakon susreta imao i riječi hvale za domaćina, a posebno ga se dojmio stadion u Vardarcu.

„Želim reći – čestitke klubu. Stadion je predivan, ali i čist, organiziran. Vidi se da se brinu za svog protivnika i to je predivno“, zaključio je Garcia.