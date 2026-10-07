Garcia nakon Hrvatske ostao na Poljudu: Razgovarao s Bilićem, Budimirom, Kovačićem i najduže s Modrićem

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je među onima koji su s tribina Poljuda pratili reprezentativni okršaj Hrvatske i Španjolske, a nakon posljednjeg sučeva zvižduka zadržao se na stadionu. Hrvatska je u utorak navečer pružila znatno bolju partiju nego nekoliko dana ranije u teškom porazu od Engleske, ali je na kraju ipak ostala bez bodova. Španjolska je slavila rezultatom 2:1, premda su Vatreni dugo bili potpuno u utakmici i pružili snažan otpor aktualnim svjetskim i europskim prvacima.

Garcia u razgovoru s Modrićem

Nakon susreta Garcia je ostao na Poljudu te iskoristio priliku za razgovor s ljudima iz hrvatske reprezentacije.

Razmijenio je nekoliko riječi s izbornikom Slavenom Bilićem, Antom Budimirom i Mateom Kovačićem, dok se najduže zadržao u razgovoru s kapetanom Vatrenih Lukom Modrićem. Bio je to zanimljiv prizor na Poljudu, posebno uoči utakmice koja Garciju i njegovu momčad čeka već za nekoliko dana.

Reprezentativna stanka završava velikim derbijem

Naime, nakon završetka reprezentativne stanke Hajduk se odmah vraća prvenstvenim obvezama, i to najvećim mogućim hrvatskim derbijem. Bijeli će u subotu, 10. listopada, od 15 sati na Poljudu ugostiti Dinamo u susretu 9. kola SuperSport HNL-a. Dvoboj dolazi u vrlo zanimljivom trenutku prvenstva. Hajduk i Dinamo trenutačno imaju po 16 bodova na vrhu ljestvice, uz činjenicu da zagrebačka momčad ima utakmicu manje. Hajduk je posljednju prvenstvenu utakmicu prije stanke izgubio na Rujevici, dok je Dinamo svladao Lokomotivu.

Veliki test za Garciju

Za Gonzala Garciju tako praktički nema laganog povratka u klupski ritam. Nakon večeri u kojoj je na Poljudu gledao Hrvatsku protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta i nakon razgovora s Modrićem i članovima stručnog stožera Vatrenih, fokus se vrlo brzo prebacuje na Hajduk. Derbi s Dinamom bit će jedan od najvećih dosadašnjih testova za Garciju ove sezone. Poljud će ponovno biti nogometno središte Hrvatske, samo nekoliko dana nakon reprezentativnog spektakla. Ovoga puta, umjesto Vatrenih i Španjolaca, na travnjak izlaze Hajduk i Dinamo.