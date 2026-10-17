Garcia nakon europskog okršaja upozorava na Varaždin: 'Imaju jako dobre igrače, bit će ih teško pobijediti'

Nogometaše Hajduka nakon zahtjevnog europskog ogleda protiv Ajaxa očekuje novi prvenstveni izazov. Bijeli će odmjeriti snage s Varaždinom, a trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije govorio je o stanju momčadi, oporavku nakon fizički i emocionalno iscrpljujuće utakmice te kvalitetama sljedećeg protivnika.

Garcia je istaknuo kako je njegova momčad u kratkom razdoblju odigrala dvije vrlo zahtjevne utakmice, ali vjeruje da će igrači biti spremni za novi izazov.

"Odigrali smo dvije fizički i mentalno zahtjevne utakmice. Igrači su dobro, radili su i pripremali se za sljedeći susret. Znamo da nas očekuje puno utakmica i pokušavamo se što bolje pripremiti. Važan je i mentalni aspekt, ostati smiren i koncentriran na sljedećeg protivnika", kazao je Garcia.

Oporavak nakon Europe

Na pitanje o umoru i mogućim problemima s ozljedama, trener Hajduka naglasio je kako od posljednje utakmice nije prošlo ni 48 sati, zbog čega je još rano za konačnu procjenu stanja igrača.

"Igrači su još umorni, nije prošlo ni 48 sati od utakmice. Do sljedećeg susreta imat ćemo otprilike 65 do 68 sati za oporavak. Očekujemo da će svi biti spremni, a ako netko ne bude mogao igrati, imamo druge mogućnosti", poručio je.

Evo kako je komentirao momčad Varaždina.

"To je momčad koju je vrlo teško pobijediti. Govorio sam još ljetos da imaju jako dobre igrače. Kvalitetni su u svim linijama, posebno u veznom redu, a prema naprijed imaju puno talenta. Imaju svoj način igre i mogu stvoriti probleme svakom protivniku. Morat ćemo odigrati najbolje što možemo", istaknuo je trener Bijelih.

Moguće promjene u sastavu

Zbog gustog rasporeda i kratkog vremena za oporavak Garcia nije isključio mogućnost rotacija u početnoj postavi.

"Kada igramo u Europi, nemamo uvijek 72 sata za oporavak. U europskim natjecanjima ponekad imamo dan više, što nam puno znači. Međutim, želimo biti konkurentni u svim natjecanjima. Imamo određenu ideju za sastav, ali i to se može promijeniti", zaključio je Garcia.