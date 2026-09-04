García najavio utakmicu protiv Rudeša i otkrio stanje novih pojačanja: "S njime moramo biti strpljivi..."

Nogometaši Hajduka nakon pobjede protiv Lokomotive nastavljaju prvenstvenu utrku gostovanjem kod Rudeša. Susret će se igrati u Velikoj Gorici, a Bijeli će pokušati nastaviti uspješno razdoblje i osvojiti nove bodove.

Rudeš je u novu sezonu ušao kao momčad kojoj su mnogi predviđali borbu za ostanak, no već je pokazao da može biti neugodan suparnik. Posebno se istaknula pobjeda protiv Lokomotive 4:1 u četvrtom kolu, a zagrebačka momčad trenutačno drži osmu poziciju.

Nakon prvenstvenog dvoboja Hajduk čekaju i obveze u Hrvatskom nogometnom kupu. U šesnaestini finala igrat će protiv četvrtoligaša Vardarca, koji je sezonu otvorio s dvije pobjede.

García: Moramo otići tamo i odraditi posao

Trener Hajduka Gonzalo García uoči utakmice upozorio je da Rudeš napreduje kako sezona odmiče.

„Rudeš je momčad koja raste otkako je ušla u ligu. Uvijek je teško kada uđete u viši rang i potrebno je nekoliko tjedana za prilagodbu. Već imaju jednu pobjedu. Moramo otići na njihov teren i odraditi posao“, kazao je García.

Hajduk utakmicu dočekuje u dobrom raspoloženju. Splićani su izborili plasman u Konferencijsku ligu, a zatim na Poljudu pobijedili Lokomotivu rezultatom 2:0.

„Tu su mentalna snaga momčadi, vjera u ono što radimo i energija. Trebamo samo nastaviti rasti i boriti se. Igrači vjeruju u to i, kao uvijek, dat ćemo sve od sebe“, poručio je.

Tri nova igrača, ali nisu svi spremni

Završnica prijelaznog roka donijela je Hajduku tri nova imena. Na Poljud su stigli Khalil Fayad, Leander Dendoncker i Carlos Martín, no García ističe kako se novaci trenutačno nalaze u različitim fazama fizičke pripreme.

„Situacija je bila malo kaotična jer su stigli posljednjeg dana. Od njih očekujem napredak i da budu spremni za ono što dolazi. Bit će im teško. Posljednjih dana ostali smo bez nekoliko igrača zbog prodaja i nadamo se da će nam novi igrači dati dodatni poticaj“, rekao je trener Bijelih.

García očekuje da će Martín ponuditi više mogućnosti u napadu jer može pokriti sve ofenzivne pozicije, dok bi Fayad trebao donijeti kvalitetu u veznom redu. Kod Dendonckera posebno računa na iskustvo koje je stekao tijekom bogate karijere.

Martín spreman, Dendoncker se još oporavlja

Kada je riječ o mogućnosti njihova nastupa, najbliže terenu trenutačno je Martín.

„Martín je spreman, Fayad je trenirao s momčadi, ali nema utakmica u nogama, dok je Dendoncker u završnoj fazi oporavka. Prošlo je dosta vremena otkako je posljednji put igrao i s njim moramo biti strpljivi“, zaključio je García.