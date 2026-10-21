GARCIA NAJAVIO THUN: "Ne radimo uvijek sve isto, ali idemo na pobjedu"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

U drugoj utakmici ligaške faze Bijeli će odmjeriti snage s aktualnim prvakom Švicarske nakon što su u prvom susretu prošlog četvrtka na Poljudu s 2:1 svladali nizozemski Ajax te upisali prva tri boda u natjecanju.

Hajduk u ovu utakmicu ulazni nakon sjajnog tjedna u kojem je upisao tri važne pobjede. Najprije protiv Dinama u derbiju na Poljudu, zatim protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi te je na koncu u nedjelju svladao Varaždin u prvenstvenoj utakmici na Poljudu.

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Engleske. Glavni je sudac Jarred Gillett pomagat će mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac Farai Hallam. VAR je sudac Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Koga nema s Vama?

Nema Hodaka, nije putovao, ima neke probleme. Također, nema ni Ivušića ni Brajkovića.

Kakvu utakmicu očekujete?

Vidjet ćemo, rade visoki presing, mi moramo svoje odraditi. Očekujem da će Thun biti agresivan, imaju ideju koja mi se sviđa. Ne znam što očekivati, vidjet ćemo sutra, siguran sam da će nam izvedba biti dobra ukoliko pokažemo ono što možemo.

Hoće li Vam umjetna trava otežati posao?

Mislim da neće, trenirali smo na umjetnoj travi na Poljudu. Za neke je momčadi to problem, ali za nas nije.

Doći će gotovo pet tisuća navijača ovdje?

Ništa nas to ne iznenađuje. Nadam se da će uživati u našoj igri i da ćemo ih učiniti ponosnima.

Jeste li išli na sve ili ništa protiv Ajaxa?

Uvijek idemo po pobjedu, imamo svoj stil igre. Ne radimo uvijek sve isto, ali idemo na sve, znamo što nam je činiti.

Je li ova utakmica „najslabija“?

Sve su utakmice nova prilika za nešto drugo. Ne mislim da je sutrašnja nešto drugo, igramo protiv prvaka Švicarske. Svaki je klub težak, mislim da će biti teška utakmica kao i sve do sada jer su protivnici dobri i uvijek je teško. Naravno da nam je pobjeda nad Ajaxom donijela velika tri boda, imamo taj prestiž, ali moramo misliti o svakoj idućoj utakmici.

Jeste li opušteni uoči ove utakmice?

Igrači znaju da mogu pobijediti utakmicu i da se mogu natjecati protiv bilo koga. Nekada i pobjeda ne donosi dobro, tu je problem ukoliko se momčad previše opusti. Imamo igrače koji su ponizni i koji su gladni pobjede, uvijek daju sve od sebe.

Kažu da Hajduk ima bolji presing od Dinama. Je li Vam to kompliment?

Uvijek je lijepo da ljudi prepoznaju neke stvari. Svi znamo kakva je Dinamo momčad i kakve igrače imaju. Naši igrači znaju što rade i to pokazuje da je razumiju ono što tražim od njih.

