Garcia najavio susret s Istrom i prokomentirao glasine o Selahiju: "Ne možemo napredovati ako svi ne daju sve od sebe"

Hajduk u nedjelju s početkom od 21 sat igra protiv Istre 1961 na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su se u petak vratili u Split iz Vilniusa gdje su u četvrtak s 5:2 svladali Žalgiris u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a to je bilo ujedno i treće uzastopno gostovanje za momčad.

U prvoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je poražen na gostovanju kod Varaždina rezultatom 2:1 te će u nedjelju tražiti prve bodove u SuperSport HNL.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Promijenili ste sistem prošlu utakmicu. Zašto i hoćete li to zadržati?

Ne, uvijek imamo nekoliko opcija, ovisi sve o igri. Svakoj se igri prilagođavamo na terenu, nije to moja odluka. Protiv Pafosa smo igrali drugačije, a kasnije smo to promijenili. Sve ovisi o tijeku utakmice, uvijek ćemo imati neke situacije u kojima igrači moraju znati što je dobro na terenu.

Prošle se godine puno pričalo o veznom redu. Mislite li da su Hugo i Krovinović gubitak i tražite li igrače na tim pozicijama?

Tražimo ih uvijek, ali i na drugim pozicijama, imamo tu i Sigura. Moramo biti momčad s više energije, koristit ćemo Niku kada je u formi, Pajazitija također. Mislim da je centar svega svlačionica i ono što želimo vidjeti na terenu.

Kakva je situacija sa Van Hoorenbeeckom i što je sa Skelinom, nije putovao?

Izišao je iz mjera predostrožnosti, imao je neko zatezanje zadnje lože. Suludo je da smo mijenjali odmah na početku, a ne da je ostao u svlačionici. Izvadio sam ga zbog preventive. Nije ozljeda nego samo nelagoda, znam da su momci umorni. Imali smo grozan tjedan, to nas je ubilo, akumuliralo se previše umora. Što se tiče Skelina, mislim da ima jako dobru budućnost u Klubu, ali ima oscilacija. Htio sam mu dati više prostora prošle sezone, ali ozlijedio se. Mislim da će jako dobro rasti i da ode odavde jer su ovdje ljudi uvijek nad glavom. Nadam se da će jako dobro raditi gdje god da dođe i da će biti još bolji igrač kad se vrati.

Je li njegova priča ista kao i sa Skokom?

Slična je, ali nije ista. Skoko se mora izboriti i pokazati što može. Mislim da je prošle godine imao trenutaka kada se mogao dokazati, a sada će opet imati priliku.

Kako se momčad sada osjeća?

Puno se stvari događa unutra. Sve dolazi iz svlačionice, mentalitet, zdravlje ekipe i sve ostalo. Došli smo u 6-7 ujutro iz Pafosa, onda smo došli u 15 u Varaždin, imali smo trening u 17 i utakmicu sutra. I ja sam bio umoran, a kamoli neće oni. Ako izgubite 20 sati na put, nije moguće dobro se i fizički i mentalno pripremiti. Sada smo svježi jer smo sada imali više mladih igrača na dispoziciji koji su bili spremni preuzeti odgovornosti. Put je bio jako težak, stalno smo putovali. Prvo nam je bio odgođen let prije Varaždina zbog puknute gume na aerodromu, a onda još jednom odgoda leta za Split. Organizacija je bila dobra, ali život se nekada tako posloži. Sada je sve dobro, igrači su dobro, fizički će biti bolje, naravno da neki imaju više minuta.

Možete li više reći o Šotičeku i Šutalu?

Kod Šotičeka ste mogli vidjeti da je to nešto što nismo imali, imamo Bambu, akciju, ali to Šotiček je dao nešto posebno u situacijama 1 na 1, mora još raditi. Želimo da još napreduje, gurat ćemo ga i dalje. Šutalo je došao kasnije, nisam ga poznavao dobro, prilagođava se na seniorski nogomet, ali realnost je da ima kvalitete koje mi se sviđaju, a mentalitetom je jako dobar. Ako ovako nastavi raditi, davat ćemo mu šanse ako osjetimo da to zaslužuje.

Govori se nešto o Selahiju, kakav tip igrača tražite?

Tražimo igrače koji moraju biti dobri i koji moraju biti obrambeno jaki i na svojoj poziciji. Ne možemo napredovati ako svi ne daju sve od sebe. Poznajem Lindona, debitirao je kad sam ja bio trener. Nije istina da smo pričali o njemu nedavno, ali istina je da smo se čuli na početku prijelaznog roka. Koliko sam upoznat, nismo u kontaktu. Tražimo igrača s takvim karakteristikama.

Riječ-dvije o Istri?

Imali smo puno utakmica, pogledao sam neke utakmice, ali za mene su oni jako dobra momčad, kompaktni su s loptom, imaju jasnu ideju i žele napredovati igru, dominirati, ja to volim. Gledao sam utakmicu s Lokomotivom, uživao sam, a kada uživam, to znači da mi se sviđa. Imaju jako dobar vezni red, znam i njihovo lijevo krilo. Imaju kemiju i mislim da će imati dobru sezonu budu li imali sreće.

Tražite li igrače na pozicijama Marešića i Van Hoorenbeecka?

Gledamo sve pozicije na tržištu. Nekada neke stvari ovise o puno faktora, kako se primi lopta, kako se iznese… Imamo Gabrića koji dobija minute, ali sve ćemo vidjeti. Zadovoljan sam momcima i kako rade.