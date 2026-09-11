GARCIA NAJAVIO SLAVEN BELUPO: "Igrači mogu napraviti puno više nego što se od njih traži"

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom od 20 sati igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže vrh prvenstvene tablice s 13 osvojenih bodova, isto koliko ima i drugoplasirani Dinamo s utakmicom manje te trećeplasirani Varaždin.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Igrači imaju dva dana slobodno, kakvo je stanje momčadi?

Nemaju dva dana slobodno, trenirali smo jučer, imali su regeneracijski trening, danas ćemo svi zajedno trenirati. Svi su dobro, nitko nije prijavio nikakvu ozljedu.

Tko neće konkurirati?

Ivušić, ne znamo još što je s ozljedom i Brajković.

Je li ovo najdulji pozitivni rezuktat s obzirom na to da ste odigrali jako dobrih 10 utakmica?

Mislim da nije. I prošle smo godine imali dobar nizu, momci jako dobro treniraju i potrudit ćemo se to napraviti.

Jeste li praznovjerni, imate li neki posebni ritual?

Ne, nemam ništa.

Od 29 igrača, njih 17 je postiglo prvijenac u bijelom dresu, što Vam to govori?

Da je nogomet momčadski sport i da su svi bitni. Uvijek dođe trenutak za nekoga, nije lagano dati svima minute, a to se sve vidi kada utakmica dođe. To je timski sport i svi su bitni.

Jeste li zadovoljni s prijelzanim rokom?

Fayad i Carlos drugačiji su i njihove su situacije drugačije. Kada novi igrači dolaze, uvijek trebaju vremena, ne događa se to automatski, budu neke različite stvari za koje treba vremena kako bi sjele. Ima još igrača koji igraju više ovdje i koji mogu igrati, a oni će se sigurno prilagoditi. Dendoncker je jučer trenirao s momčadi, dio odvojeno, treba mu vremena da osjeti i loptu i teren i vjerujem da će se prilagoditi na ono što mi tražimo.

Ima li prostora za nove taktičke zamisli?

Ja vidim nogomet na način koji vidim. Igrači mogu napraviti puno više nego što se od njih traži, imaju drugačije kvalitete koje koriste u različitim trenucima, neki su bolji u fizičkim stvarima, primjerice u duelima, neki u igri 1 na 1, ali vrijeme će pokazati.

Hadžikadunić je krenuo od prve minute? Kako se on uklapa?

Jako dobro, dobar je na lopti, mislim da mora ući u još neki ritam, ali nije ni igrao puno minuta.

Što je sa Skelinom?

Nije laka situacija, mora pronaći klub u kojem će igrati, imao je neke opcije koje se nisu realizirale. Raci, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić i Garbić jako dobro igraju na tim pozicijama.

Što očekujete od Slaven Belupa i Silvija Čabraje?

Susreli smo se kada sam vodio Istru, jako je natjecateljski nastrojen, drugačiji nam je stil igre, on ide na agresivnost. Jako je dobro poveo momčad, bit će sigurno motivirani, sigurno će bit jako zanimljivo i napeto.

Može li promjena trenera biti pozitivan šok za momčad u njihovom primjeru?

Mario (op.a.) Kovačević je također bio jako dobar trener, a nekada promjena trenera može rezultirati motivacijom kod igrača, posebno kada je riječ o pobjedama, no to se mora nastaviti. Sigurno da su igrači željni pokazivanja makar prvih 7-10 dana novom treneru.