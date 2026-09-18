Garcia najavio Rijeku i opisao stanje momčadi: "Livaja ne putuje u Rijeku"

Hajduk u nedjelju s početkom od 17 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 8. kola SuperSport HNL-a.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Ima mnogo bolesti u Splitu, je li itko pod upitnikom?

Ivušić i Brajković neće konkurirati. Marko je bio bolestan cijeli tjedan i neće ići u Rijeku.

Je li sve u redu s atmosferom?

Da, momci su trenirali jako dobro, pripremili su se dobro i s dobrim intezitetom. Znamo težinu ove utakmice, ali i odgovornost s kojom idemo gore po pobjedu.

Jesu li pobjede doprinijele opuštenosti?

Naravno, to vam vijek da energiju i opuštenost. Nisam čovjek koji je toliko fokusiran na to, gledam na nogomet kao sport u kojem se treba natjecati i u kojem uvijek idem po pobjedu. Na terenu se pokazuje ono najbolje, rezultat je samo produkt rada.

Niste se zadnji put proslavili na Rujevici...

Da, imali smo ludu utakmicu, mislim da nećemo čuvati rezultat u posljednjim minutama. Moramo dati sve od sebe, oni su jako jaka momčad.

Je li Kek crna mačka za Hajduk jer Hajduk nije pobijedio u 22 utakmice protiv Rijeke?

On je čovjek s dobrom karijerom, dobro je vodio i nacionalnu reprezentaciju. Rijeka ima kvalitetne igrače, agresivni su u presingu, znaju što žele i mislim da je razlika u presingu i imaju fantastičnog trenera koji je osvojio sve u Hrvatskoj, pokušat ćemo ga zaustaviti.

Hajduk nije pobijedio od 2022. na Rujevici...

Pokušat ćemo zabiti što više golova i pobijediti. Vjerujem igračima i svemu onome što rade svaki dan.

Možemo li očekivati promjene u veznom redu i kod nas i kod njih?

Oni imaju jako dobre igrače u vezi, nisu imali toliko promjena koliko i mi, ali utakmica će se odlučivati u malim stvarima. Sigurno da se moramo prilagoditi, ali vidjet ćemo.

Rijeka zna zabiti pogodak i iz daljine i iz prekida?

Da, oni su takva momčad, Fruk je uvijek opasan, pričali smo o tome. Ako se njemu i Dantasu da prilika, pucat će iz daljine, a to moramo iskontrolirati.

Tko će biti drugi napadač umjesto Livaje?

To može biti i Carlos ili Ugwuodo, ali mislim da imamo mogućnosti i nećemo ništa mijenjati, nemamo vremena za to.