Garcia najavio promjene na Poljudu? "Neki igrači potpuno su se ispraznili, fizički i mentalno"

Nakon velike europske večeri i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, Hajduk se okreće domaćim obvezama. Bijeli u ponedjeljak od 18.30 sati igraju protiv Lokomotive u SHNL-u, a trener Gonzalo Garcia od svojih igrača traži da slavlje ostave iza sebe i potpuno se usmjere na prvenstvo.

Hajduk utakmicu dočekuje nakon pobjede protiv Rakowa u Poljskoj, kojom je osigurao europsku jesen prvi put nakon 16 godina. Iako je iza momčadi emocionalno i fizički zahtjevna utakmica, vremena za odmor nema.

„Vraćamo se prvenstvu i čeka nas velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Sada moramo prebaciti mozak na Lokomotivu. Danas ćemo raditi na tome. Lokomotiva je za mene posebna momčad. Mislim da igra jako dobar nogomet i radi neke stvari drukčije od drugih momčadi“, kazao je Garcia za Hajduk TV.

Dodao je kako su dvoboji s Lokomotivom u pravilu zanimljivi upravo zbog načina na koji zagrebačka momčad igra.

„Naše utakmice protiv njih uvijek su dobre jer rade dobre stvari. Moramo dobro raditi danas, a vjerojatno još malo i sutra ujutro, kako bismo utakmicu dočekali u najboljem mogućem stanju“, rekao je.

Garcia nahvalio Jelavića

Posebne riječi Garcia je imao za trenera Lokomotive Nikicu Jelavića, čiji rad očito cijeni.

„Za mene je on jako dobar trener. Radi neke stvari drukčije, a uvijek je lijepo vidjeti trenera koji ima vlastitu ideju. Naše utakmice uvijek su zanimljive“, kazao je Garcia.

Prisjetio se i prošlosezonskih susreta, naglasivši kako su detalji često odlučivali na koju će stranu utakmica otići.

„Prošle sezone imali smo dovoljno sreće da protiv njih imamo dobre dane, ali moram reći da su u svim tim utakmicama sitnice često mijenjale njihov smjer. Nadam se da ćemo i ove godine imati jednaku sreću.“

Hajdukovi igrači nakon povratka iz Poljske nisu dobili slobodno. Garcia je ponovno istaknuo njihov odnos prema radu, ali i mentalitet koji je, prema njegovim riječima, bio jedan od ključnih razloga europskog uspjeha.

„Oni rade fenomenalno. Imamo vrlo težak raspored. Naravno, pobjeda neki dan i ostvarenje ovakvog cilja, činjenica da su mogli upisati svoja imena u povijest kluba, nešto je na što moraju biti ponosni. To im je bilo veliko olakšanje“, rekao je.

Ipak, vremena za dugo slavlje nema.

„Ovo je nogomet. Moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu jer je sljedeća utakmica uvijek najvažnija. Oni su sretni, ali oni su uvijek sretni i dobro rade. Upravo zato smo ostvarili ovo što smo ostvarili.“

Garcia smatra da bez predanosti i profesionalizma njegovih igrača ne bi bilo ni velike pobjede u Poljskoj.

„Bez takvog mentaliteta, predanosti i stava, bez profesionalizma, toga da budu dobri dečki i da se bore, nikad ne bismo ostvarili ono što smo ostvarili u četvrtak. Sada to želimo napraviti i u ponedjeljak, a onda nas čeka nova utakmica u nedjelju. Moramo se boriti svaki put.“

Promjene u sastavu? Garcia još važe

Jedno od glavnih pitanja uoči Lokomotive jest koliko će Garcia mijenjati momčad nakon zahtjevnog europskog dvoboja. Konačnu odluku još nije donio jer prvo želi vidjeti u kakvom su stanju igrači.

„Imamo neke igrače za koje moramo vidjeti u kakvom su stanju danas. Iskreno, još ne znam. Imam neke ideje u glavi, ali moramo prvo odraditi trening. Jučer smo imali samo trening oporavka, a danas ćemo raditi više i razmišljati o sutrašnjoj utakmici“, objasnio je.

Nije isključio mogućnost da će o pojedinim pozicijama odlučivati tek nakon što dobije potpunu sliku fizičkog stanja momčadi.

„Istina je da su se neki igrači neki dan potpuno ispraznili, i fizički i mentalno. Ali siguran sam da svi žele igrati. I to nešto govori o njihovu mentalitetu. Svi žele biti unutra svaki put i to je lijepo“, zaključio je Garcia.