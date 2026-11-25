Hajduk u četvrtak s početkom u 21 sat igra protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Bijeli s trenutnih šest bodova drže 13. poziciju na tablici Konferencijske lige.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

S Lokomotivom ste postavili rekord po broju bodova otkad je lige s 10 klubova. Biste li ikada rekli da će se ovako ova sezona odviti?

Dobro smo se pripremali prošle sezone, mora se vjerovati. Imali smo dobre trenutke, radili smo jako dobro, imamo nevjerojatan kadar i super igrače. Klubovi u Europi sjećaju se nekih stvari, ali nadamo se da će biti dobro.

Hoće li Šotiček i Bamba konkurirati i je li istina da LIvaja neće igrati zbog leđa?

Da, svi konkuriraju osim Brajkovića i Ivušića, a Livaja neće konkurirati.

Koje su slabosti sutrašnjeg protivnika?

Promijenili su trenera prije tri kola, ali vidjet ćemo što možemo. Očekujemo presing, dosta im igrača utčava, dosta trče, mislim da će nas visoko pritiskati, ali mi smo ok s tim. Ne bojimo se, osjećamo se dobro. Teško je znati što točno očekivati kada dođe novi trener.

Hoćete li Vi što mijenjati po pitanju presinga?

Ne, mnogo nas je ekipa pritiskalo, i mi smo njih, Osijek, Dinamo... Ako nas budu pritiskali, pokušati ćemo iskoristiti mjesto gdje bude slobodno.

Hoćete li igrati s istom četvoricom iza?

Radimo jako dobro, igrači sve znaju i znaju što im je raditi i kako se ponašati.

Hoće li biti teško igrati bez puno publike?

Da, bit će prvi put da igramo pred manje gledatelja, ali vjerujem da bi svi došli da mogu. Što je, tu je, mi ćemo igrati svoju igru.

Osjećate li da je ovo bio najbolji Hajduk u zadnjoj utakmici? Nekada se Hajduk mučio s takvim klubovima...

Ne mislim da smo se previše mučili, s Varaždinom smo mogli bolje odigrati, a nekada je samo i pitanje ritma. Nekada igrači prate jednog igrača, zaborave na ostale, ali mislim da smo kreirali dosta šansi. Moramo čekati dobar trenutak.

Je li Vam ovo najbitnija utakmica?

Svaka nam je utakmica bitna, uvijek želimo izvući što više bodova i uvijek idemo na to.

Hoće li biti teža ova utakmica ili protiv momčadi iz Danske?

Svaka je momčad teška, ovisi sve i o trenutku kada ih uhvatite.

Koliko Vam znači podrška djece koja će doći i što biste im poručili?

Čudna je situacija, nadamo se da će nas djeca gurati i da će uživati u utakmici, a mi ćemo dati sve od sebe kako bismo bili najbolji.

Koja je sitaucija s Hadžikadunićem i Pajazitijem?

Treniraju od ovog tjedna s momčadi.

Možete li izdvojiti razliku između Šege, Livaje i Martina u vrhu napada?

Imaju različite kvalitete, mogu napadati prostor, držati loptu u situacijama u presingu. Mislim da Šego jako dobro napada prostor i da je jako dobar u utrčavanjima. Martin je također jako dobar igrač, ali svi su slični igrači. Jedan je bolji od jednog u jednoj stvari, drugi od drugog u drugoj. Rotiramo ih kako mislimo da je najbolje. Međusobno se podržavaju, Leander daje sve od sebe kada god može, tu je za druge. To je najbitnije od svega - dati sve za momčad. Ne znam gdje će pojedinci otići, ali svi moraju pokazati najbolje ovdje.