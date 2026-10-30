GARCIA NAJAVIO GORICU: "Pravom je nogometašu svejedno tko je protivnik, on se trudi jednako protiv svakoga"

Nogometaši Hajduka sutra od 15 sati dočekuju Goricu na Poljudu u sklopu 12. kola SuperSport HNL-a.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Hajudka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

Tko može, a tko ne može?

Ivušić, Brajković, Pajaziti koji je osjećao nešto prije treninga u Thunu, Marešić je imao problema, neće konkurirati, kao i Dalisson. Oni sigurno neće konkurirati, a vidjet ćemo danas nakon treninga.

Hoće li konkurirati za Gibraltar?

Idemo dan po dan, nećemo ništa riskirati, nije to ništa s čim se ne možemo nositi.

Hajduk ulazi kao favorit u utakmicu. Ima li Hajduk prednost jer Gorica nije slavila u zadnjih 10 utakmica?

Bojim se, ali i nisam. Realnost nije uvijek ista. Gorica je jako dobra momčad, imaju jako dobre šanse, kreiraju ig, dobri su u obrani. Ne kažem to samo da kažem, to je istina. Rade dobar posao u mnogim stvarima. Nijedna utakmica nije lagana za nas. Moramo raditi najbolje što možemo. Vjerujem da igrači nisu opušteni.

Što je najveća prednost Gorice?

To je momčad koja se razvija, igraju jako lijep nogomet, ali to se ne vidi često u rezultatu. Morate zabiti više golova od protivnika kako bsite pobijedili. Moramo biti fokusirani i 100 % unutra.

Možete li prokomentirati Martina? Gdje ga vidite, na krilu ili napadu?

Mislim da mu napadačka pozicija najbolje leži, igrao je to. Došao je u zadnjem i teškom trenutku kada je momčad već bila posložena. Imamo dobru konkurenciju na svim tim pozicijama, treba vremena da se prilagodi. Ako nastavi raditi ono što želimo od njega, bit će sigurno bolji, ima kvalitetu.

Kako ćete nadoknaditi izostanak Dalissona?

On je jako dobar igrač, jedan od boljih koje koristimo za presing. Igrat će igrači s drugim karakteristikama i nadam se da će osjetiti što Dalisson radi. On je vrlo brz, ima veliki fizički kapacitet, radi gotovo sve što želimo od njega, kratko je s nama, ali moramo vidjeti i nadamo se da će onaj tko će ga zamijeniti biti približno njemu.

Jesu li rasporedi utakmica doprinijeli onakovj utakmici u Istru?

Kada pogledam na tu utakmicu, mislim da smo dobro odigrali makar tih 76 minuta. Morali smo zavšiti utakmicu, sigurno. Nogometši su umorni, nisu to mišićne ozljede, osim kod Marešića. Sve su to rezultati udaraca na utakmici, kod Dalissona je u pitanju zglob, kod Pajazitija to nije slučaj, nije igrao. Rotirat ćemo kada osjetimo potrebu, ali razumijemo da svi moraju raditi. Oni koji ne igraju moraju se dokazati, moramo održati našu razinu, mijenjat ćemo kada vidimo kada su igrači umorni. Neki su igrači umorni, a momčad je jako dobro posložena. Nećemo dopustiti ničemu da nas sputa s puta. Moraju se odmoriti, možemo raditi neke izmjene. Zadovoljan sam s tom utakmicom. Mogli smo imati i prednost od tri ili četiri pogotka, a onda smo stali i bilo je teško vratiti taj ritam i nakon prekida.

Koliko je bitno da Hajduk krene jako od prve minute?

To je uvijek bitno, nebitno koji se klub nalazi s druge strane. Imaju mnogo toga za dobiti, ali i izgubiti. I oni idu po pobjedu. Kada si na dnu, svi su bodovi bitni. Mislim da smo dominantniji, moramo kontrolirati utakmicu, mora biti fluidnija i moramo dati 100 % od sebe, a ne 90 % ili 95 %. Moramo biti jednako motivirani. Ne biraš kako ćeš igrati protiv protivnika ovisno o njegovom stanju, pravi se igrač uvijek jednako trudi, nebitno tko mu stoji s druge strane.

Može li Hodak zamijeniti Acapandijea i što je s Brrutijem? Nije igrao neko vrijeme?

Ovisi što ćemo htjeti sutra, Hodak je desni bek, imao je malu ozljedu na početku sezone, ali trenirao je s nama. Imamo igrača, Gabrić također. Hodak sigurno može tu igrati. Brruti je igrač koji jako dobro trenira, radi jako dobro i raste, moramo biti strpljivi, ovo mu je prva godina. Tražimo sve više i više stvari od svih, nije im to problem. Treba im samo vremena.

Mogu li Hrgović i Šotiček biti dio hrvatske reprezentacije? Imaju li tu kvalitetu?

Mislim da mogu, imamo nekoliko igrača koji mogu igrati u reprezentaciji. S njima dvojicom sam posebno zadovoljan, vidim gdje Hrgovićev smjer ide, ne znam zašto je bio pao u nekom trenutku, ali riješili smo to. Ima svijetlu budućnost, fizički je jak, tehnički dobar. Može biti gdje god želi jer je inteligentan, jako marljiv momak i zahvalan je. Šotiček je također jako dobar, sprinta 60 metara kako bi pomogao obrani. Moramo im samo davati zadatke jer to nogomet traži od njih. Moraj u svakom trenutku znati što napraviti. Šotiček sve to ima, jako je dobar igrač i mislim da su oba igrača jako dobra za hrvatsku reprezentaciju. Igrači se moraju povezati, ali za ovo moraju biti talentirani i pametni. Lijepo je vidjeti ih kako igraju zajedno.

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