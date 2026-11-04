Garcia na Gibraltaru poslao jasnu poruku: "Ne bih bio zadovoljan s bodom"

Hajduk u četvrtak igra treću utakmicu Konferencijske lige, a Gonzalo Garcia uoči dvoboja s Lincolnom ne skriva ambicije. Splićani žele nastaviti pobjednički europski niz, no trener Bijelih suočen je s nekoliko kadrovskih problema. Nogometaši Hajduka u četvrtak od 18:45 sati na Gibraltaru igraju protiv Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige. Splitska momčad u susret ulazi sa šest osvojenih bodova, a novi uspjeh značio bi veliki korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u srijedu jasno je poručio kako njegovu momčad zanima isključivo pobjeda. "Ne bih bio zadovoljan s bodom, nikad nisam zadovoljan remijem", poručio je Garcia. Iako je Lincoln u prva dva kola Konferencijske lige upisao poraze od Branna i Twentea, trener Hajduka upozorio je kako rezultati ne otkrivaju sve o kvaliteti protivnika. Posebno je istaknuo umjetni travnjak na kojem će se igrati utakmica, što može predstavljati prednost domaćinu. Ipak, vjeruje kako njegova momčad ima dovoljno kvalitete da se prilagodi uvjetima i nametne vlastiti način igre.

Dobre i loše vijesti iz Hajdukove svlačionice

Uoči gostovanja stigle su dobre vijesti za stručni stožer Bijelih. Dalisson de Almeida oporavio se od problema s gležnjem i ponovno trenira s momčadi, dok je na Gibraltar otputovao i Dario Marešić, koji je imao problema s hematomom na kvadricepsu. Ako Marešić ne bude spreman za početni sastav, njegovo bi mjesto mogao zauzeti Alec van Hoorenbeeck. S druge strane, Hajduk neće moći računati na Leandera Dendonckera, koji zbog problema s mišićem nije otputovao s momčadi. Izvan konkurencije ostaje i ozlijeđeni Adrion Pajaziti.

Hajduk želi nastaviti pobjednički niz

Uz trenera je pred novinare izašao i Alec van Hoorenbeeck, koji je naglasio kako svi igrači moraju biti spremni iskoristiti priliku. Upozorio je na opasnosti koje donosi Lincoln, ali i istaknuo da Hajduk na Gibraltar dolazi po sva tri boda.

Bijeli su u odličnoj formi, što su potvrdili i uvjerljivom prvenstvenom pobjedom protiv Gorice rezultatom 5:0. Nova europska pobjeda donijela bi Hajduku devet bodova nakon tri kola i dodatno povećala izglede za nastavak natjecanja. Ipak, Garcia ne želi gledati predaleko. Fokus je isključivo na četvrtku i osvajanju novih bodova.