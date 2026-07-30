Garcia: "Moramo se popraviti i ne paničariti"

Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige izgubio od Pafosa 4:0 i ispustio dva pogotka prednosti s Poljuda. Ciprani su izborili produžetke golom u sudačkoj nadoknadi, a potom s još dva pogotka dovršili veliki preokret.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice priznao je da njegova momčad nije uspjela provesti dogovoreni plan. "Željeli smo biti agresivni i imati posjed, ali Pafos je osvajao druge lopte. Nismo bili dobri s loptom i odigrali smo lošu utakmicu", poručio je Garcia.

Naglasio je da je izostanak Roka Brajkovića utjecao na pripremu susreta, ali i da Hajduk nije bio dovoljno organiziran ni agresivan u presingu. Garcia smatra da problem nije bio u nedostatku koncentracije, već u tome što Hajduk nije uspio ograničiti kvalitetu suparnika kao u prvoj utakmici na Poljudu.

"Bili smo u idućoj rundi do 91. minute. Moramo se popraviti i ne paničariti", zaključio je trener Bijelih.

Hajduk će europski put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige protiv Žalgirisa.